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Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным - 17.05.2025, ПРАЙМ
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что в понедельник у него состоится телефонный разговор с Путиным, на повестке будет урегулирование конфликта на... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T18:19+0300
2025-05-17T18:31+0300
политика
дональд трамп
телефонный разговор
владимир путин
конфликт на украине
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ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что в понедельник у него состоится телефонный разговор с Путиным, на повестке будет урегулирование конфликта на Украине."У меня будет телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10 утра (17 часов мск - ред.). Темами звонка будут: остановка кровопролития", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.Он отметил, что после разговора с Путиным у него состоятся телефонные звонки с Владимиром Зеленским и представителями стран НАТО."Надеюсь, что это будет продуктивный день, и будет достигнуто прекращение огня", - добавил президент США.
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дональд трамп, телефонный разговор, владимир путин, конфликт на украине
Политика, Дональд Трамп, Телефонный разговор, Владимир Путин, Конфликт на Украине
18:19 17.05.2025 (обновлено: 18:31 17.05.2025)
 
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Трамп заявил, что рассчитывает 19 мая обсудить конфликт на Украине с Путиным

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что в понедельник у него состоится телефонный разговор с Путиным, на повестке будет урегулирование конфликта на Украине.
"У меня будет телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10 утра (17 часов мск - ред.). Темами звонка будут: остановка кровопролития", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он отметил, что после разговора с Путиным у него состоятся телефонные звонки с Владимиром Зеленским и представителями стран НАТО.
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"Надеюсь, что это будет продуктивный день, и будет достигнуто прекращение огня", - добавил президент США.
 
ПолитикаДональд ТрампТелефонный разговорВладимир ПутинКонфликт на Украине
 
 
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