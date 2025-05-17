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Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным - 17.05.2025, ПРАЙМ

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что в понедельник у него состоится телефонный разговор с Путиным, на повестке будет урегулирование конфликта на... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T18:19+0300

2025-05-17T18:19+0300

2025-05-17T18:31+0300

политика

дональд трамп

телефонный разговор

владимир путин

конфликт на украине

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ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что в понедельник у него состоится телефонный разговор с Путиным, на повестке будет урегулирование конфликта на Украине."У меня будет телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10 утра (17 часов мск - ред.). Темами звонка будут: остановка кровопролития", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.Он отметил, что после разговора с Путиным у него состоятся телефонные звонки с Владимиром Зеленским и представителями стран НАТО."Надеюсь, что это будет продуктивный день, и будет достигнуто прекращение огня", - добавил президент США.

https://1prime.ru/20250516/tramp-857643065.html

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дональд трамп, телефонный разговор, владимир путин, конфликт на украине