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В Кремле сообщили о подготовке телефонного разговора Путина и Трампа

В Кремле сообщили о подготовке телефонного разговора Путина и Трампа - 17.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле сообщили о подготовке телефонного разговора Путина и Трампа

Ведется подготовка к телефонному разговору президента Российской Федерации Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T20:38+0300

2025-05-17T20:38+0300

2025-05-17T20:44+0300

политика

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

телефонный разговор

подготовка

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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Ведется подготовка к телефонному разговору президента Российской Федерации Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.Как отмечается, Песков не раскрыл детали. Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на телефонный разговор с российским лидером в понедельник, в 17.00. Глава Белого дома уточнил, что планирует обсудить с Путиным украинский конфликт и экономические вопросы, а после этого позвонить главе киевского режима Владимиру Зеленскому и представителям стран-участниц НАТО. При этом Трамп выразил надежду, что в итоге будет достигнуто соглашение о прекращении огня. С момента вступления Трампа в должность на второй президентский срок это будет его третий телефонный разговор с российским президентом. Первый состоялся 12 февраля, второй - 18 марта.

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дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор, подготовка