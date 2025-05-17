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В Кремле сообщили о подготовке телефонного разговора Путина и Трампа - 17.05.2025, ПРАЙМ
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В Кремле сообщили о подготовке телефонного разговора Путина и Трампа
В Кремле сообщили о подготовке телефонного разговора Путина и Трампа - 17.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле сообщили о подготовке телефонного разговора Путина и Трампа
Ведется подготовка к телефонному разговору президента Российской Федерации Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T20:38+0300
2025-05-17T20:44+0300
политика
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
телефонный разговор
подготовка
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Ведется подготовка к телефонному разговору президента Российской Федерации Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.Как отмечается, Песков не раскрыл детали. Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на телефонный разговор с российским лидером в понедельник, в 17.00. Глава Белого дома уточнил, что планирует обсудить с Путиным украинский конфликт и экономические вопросы, а после этого позвонить главе киевского режима Владимиру Зеленскому и представителям стран-участниц НАТО. При этом Трамп выразил надежду, что в итоге будет достигнуто соглашение о прекращении огня. С момента вступления Трампа в должность на второй президентский срок это будет его третий телефонный разговор с российским президентом. Первый состоялся 12 февраля, второй - 18 марта.
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дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор, подготовка
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор, Подготовка
20:38 17.05.2025 (обновлено: 20:44 17.05.2025)
 
В Кремле сообщили о подготовке телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: телефонный разговор Путина и Трампа готовится

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Ведется подготовка к телефонному разговору президента Российской Федерации Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.
Как отмечается, Песков не раскрыл детали. Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на телефонный разговор с российским лидером в понедельник, в 17.00. Глава Белого дома уточнил, что планирует обсудить с Путиным украинский конфликт и экономические вопросы, а после этого позвонить главе киевского режима Владимиру Зеленскому и представителям стран-участниц НАТО. При этом Трамп выразил надежду, что в итоге будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
18:19
С момента вступления Трампа в должность на второй президентский срок это будет его третий телефонный разговор с российским президентом. Первый состоялся 12 февраля, второй - 18 марта.
 
ПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампТелефонный разговорПодготовка
 
 
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