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Медведев предупредил о возможной эскалации в случае провала переговоров - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Медведев предупредил о возможной эскалации в случае провала переговоров
Медведев предупредил о возможной эскалации в случае провала переговоров - 17.05.2025, ПРАЙМ
Медведев предупредил о возможной эскалации в случае провала переговоров
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боев, а в случае неудачи могут... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T21:57+0300
2025-05-17T22:29+0300
политика
дмитрий медведев
переговоры
россия
украина
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боев, а в случае неудачи могут привести к "более ужасной стадии" конфликта с новым оружием и участниками. "Всем врагам России, выдвигающим ультиматумы о переговорах, следует запомнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боевых действий. Неудачные переговоры могут привести к началу более ужасной стадии войны с новым оружием и участниками", - написал Медведев на своей странице в соцсети X. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская сторона покинула Турцию.
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дмитрий медведев, переговоры, россия, украина
Политика, Дмитрий Медведев, переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
21:57 17.05.2025 (обновлено: 22:29 17.05.2025)
 
Медведев предупредил о возможной эскалации в случае провала переговоров

Медведев: провал переговоров может привести к началу более ужасной стадии войны

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боев, а в случае неудачи могут привести к "более ужасной стадии" конфликта с новым оружием и участниками.
"Всем врагам России, выдвигающим ультиматумы о переговорах, следует запомнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боевых действий. Неудачные переговоры могут привести к началу более ужасной стадии войны с новым оружием и участниками", - написал Медведев на своей странице в соцсети X.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
"Это умно?" Медведев высмеял планы Запада принудить Россию к перемирию
10 мая, 15:38
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская сторона покинула Турцию.
 
ПолитикаДмитрий МедведевпереговорыРОССИЯУКРАИНА
 
 
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