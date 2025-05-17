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Рубио сообщил о подготовке к встрече Путина и Трампа

Рубио сообщил о подготовке к встрече Путина и Трампа - 17.05.2025, ПРАЙМ

Рубио сообщил о подготовке к встрече Путина и Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в субботу, что президент США Дональд Трамп хочет провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным как можно скорее,... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T22:21+0300

2025-05-17T22:21+0300

2025-05-17T22:34+0300

политика

марко рубио

владимир путин

дональд трамп

встреча

подготовка

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ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в субботу, что президент США Дональд Трамп хочет провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным как можно скорее, сейчас, по его словам, решается вопрос о возможных месте и дате встречи."Президент (США - ред.) хочет это сделать. Он хочет сделать это, как можно скорее. Мне кажется, российская сторона также выразила готовность это сделать. И теперь это просто вопрос того, чтобы собрать всех вместе, выяснить, где и когда эта встреча состоится, и о чем она будет", - заявил Рубио телеканалу CBS, отвечая на вопрос о возможной встрече Трампа и Путина.Трамп ранее заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что встреча президентов России и США необходима, нужен серьёзный разговор по международным вопросам, в том числе по украинскому кризису. Он отметил, что встреча в верхах должна быть подготовленной и быть результативной, и этому всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации, "длительная напряженная подготовка".

https://1prime.ru/20250516/tramp-857643065.html

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марко рубио, владимир путин, дональд трамп, встреча, подготовка