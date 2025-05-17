Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио сообщил о подготовке к встрече Путина и Трампа - 17.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250517/peregovory-857681029.html
Рубио сообщил о подготовке к встрече Путина и Трампа
Рубио сообщил о подготовке к встрече Путина и Трампа - 17.05.2025, ПРАЙМ
Рубио сообщил о подготовке к встрече Путина и Трампа
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в субботу, что президент США Дональд Трамп хочет провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным как можно скорее,... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T22:21+0300
2025-05-17T22:34+0300
политика
марко рубио
владимир путин
дональд трамп
встреча
подготовка
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/35/829033544_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_e047e1e5ab9326ba1e3ef8249e017245.jpg
ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в субботу, что президент США Дональд Трамп хочет провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным как можно скорее, сейчас, по его словам, решается вопрос о возможных месте и дате встречи."Президент (США - ред.) хочет это сделать. Он хочет сделать это, как можно скорее. Мне кажется, российская сторона также выразила готовность это сделать. И теперь это просто вопрос того, чтобы собрать всех вместе, выяснить, где и когда эта встреча состоится, и о чем она будет", - заявил Рубио телеканалу CBS, отвечая на вопрос о возможной встрече Трампа и Путина.Трамп ранее заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что встреча президентов России и США необходима, нужен серьёзный разговор по международным вопросам, в том числе по украинскому кризису. Он отметил, что встреча в верхах должна быть подготовленной и быть результативной, и этому всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации, "длительная напряженная подготовка".
https://1prime.ru/20250516/tramp-857643065.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/35/829033544_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_6852a8cd09b292c0f20ffaeef61eec61.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
марко рубио, владимир путин, дональд трамп, встреча, подготовка
Политика, Марко Рубио, Владимир Путин, Дональд Трамп, встреча, Подготовка
22:21 17.05.2025 (обновлено: 22:34 17.05.2025)
 
Рубио сообщил о подготовке к встрече Путина и Трампа

Рубио: сейчас решается вопрос о возможном месте и дате встречи Трампа и Путина

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в субботу, что президент США Дональд Трамп хочет провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным как можно скорее, сейчас, по его словам, решается вопрос о возможных месте и дате встречи.
"Президент (США - ред.) хочет это сделать. Он хочет сделать это, как можно скорее. Мне кажется, российская сторона также выразила готовность это сделать. И теперь это просто вопрос того, чтобы собрать всех вместе, выяснить, где и когда эта встреча состоится, и о чем она будет", - заявил Рубио телеканалу CBS, отвечая на вопрос о возможной встрече Трампа и Путина.
Трамп ранее заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.
Президент Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным
Вчера, 13:48
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что встреча президентов России и США необходима, нужен серьёзный разговор по международным вопросам, в том числе по украинскому кризису. Он отметил, что встреча в верхах должна быть подготовленной и быть результативной, и этому всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации, "длительная напряженная подготовка".
 
ПолитикаМарко РубиоВладимир ПутинДональд ТрампвстречаПодготовка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала