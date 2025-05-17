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"Бросил вызов". Зеленского уличили в намерении устроить перепалку с Путиным - 17.05.2025, ПРАЙМ
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"Бросил вызов". Зеленского уличили в намерении устроить перепалку с Путиным
"Бросил вызов". Зеленского уличили в намерении устроить перепалку с Путиным - 17.05.2025, ПРАЙМ
"Бросил вызов". Зеленского уличили в намерении устроить перепалку с Путиным
Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывал устроить перепалку с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле, | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T23:08+0300
2025-05-17T23:08+0300
политика
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
переговоры
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывал устроить перепалку с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле, утверждается в публикации испанского издания Publico.Отметив, что двусторонняя встреча на высшем уровне, о которой с помпой объявил Зеленский, изначально мало кому казалась реальной, авторы статьи отметили, что глава киевского режима "бросил вызов Путину, фактически пригласив его на поединок под жарким солнцем Стамбула", однако Кремль "не попался в эту медийную ловушку".При этом в материале подчеркивается, что российский лидер в итоге унизил Зеленского, лишившегося возможности разыграть политический спектакль под прикрытием мирных переговоров. Ко всему прочему глава киевского режима, как указывается в статье, нарушил установленный порядок проведения переговоров, согласно которому встрече глав государств должны предшествовать дипломатические контакты.
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владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, переговоры
Политика, Владимир Зеленский, Владимир Путин, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
23:08 17.05.2025
 
"Бросил вызов". Зеленского уличили в намерении устроить перепалку с Путиным

Publico: Зеленский хотел устроить перепалку с Путиным на переговорах в Стамбуле

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывал устроить перепалку с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле, утверждается в публикации испанского издания Publico.
Отметив, что двусторонняя встреча на высшем уровне, о которой с помпой объявил Зеленский, изначально мало кому казалась реальной, авторы статьи отметили, что глава киевского режима "бросил вызов Путину, фактически пригласив его на поединок под жарким солнцем Стамбула", однако Кремль "не попался в эту медийную ловушку".
При этом в материале подчеркивается, что российский лидер в итоге унизил Зеленского, лишившегося возможности разыграть политический спектакль под прикрытием мирных переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Турции в четверг
11 мая, 20:50
Ко всему прочему глава киевского режима, как указывается в статье, нарушил установленный порядок проведения переговоров, согласно которому встрече глав государств должны предшествовать дипломатические контакты.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРОССИЯУКРАИНАпереговоры
 
 
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