https://1prime.ru/20250517/peregovory-857681613.html
"Бросил вызов". Зеленского уличили в намерении устроить перепалку с Путиным
"Бросил вызов". Зеленского уличили в намерении устроить перепалку с Путиным - 17.05.2025, ПРАЙМ
"Бросил вызов". Зеленского уличили в намерении устроить перепалку с Путиным
Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывал устроить перепалку с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле, | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T23:08+0300
2025-05-17T23:08+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывал устроить перепалку с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле, утверждается в публикации испанского издания Publico.Отметив, что двусторонняя встреча на высшем уровне, о которой с помпой объявил Зеленский, изначально мало кому казалась реальной, авторы статьи отметили, что глава киевского режима "бросил вызов Путину, фактически пригласив его на поединок под жарким солнцем Стамбула", однако Кремль "не попался в эту медийную ловушку".При этом в материале подчеркивается, что российский лидер в итоге унизил Зеленского, лишившегося возможности разыграть политический спектакль под прикрытием мирных переговоров. Ко всему прочему глава киевского режима, как указывается в статье, нарушил установленный порядок проведения переговоров, согласно которому встрече глав государств должны предшествовать дипломатические контакты.
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Политика, Владимир Зеленский, Владимир Путин, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
"Бросил вызов". Зеленского уличили в намерении устроить перепалку с Путиным
Publico: Зеленский хотел устроить перепалку с Путиным на переговорах в Стамбуле
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывал устроить перепалку с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле, утверждается в публикации испанского издания Publico
.
Отметив, что двусторонняя встреча на высшем уровне, о которой с помпой объявил Зеленский, изначально мало кому казалась реальной, авторы статьи отметили, что глава киевского режима "бросил вызов Путину, фактически пригласив его на поединок под жарким солнцем Стамбула", однако Кремль "не попался в эту медийную ловушку".
При этом в материале подчеркивается, что российский лидер в итоге унизил Зеленского, лишившегося возможности разыграть политический спектакль под прикрытием мирных переговоров.
Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Турции в четверг
Ко всему прочему глава киевского режима, как указывается в статье, нарушил установленный порядок проведения переговоров, согласно которому встрече глав государств должны предшествовать дипломатические контакты.