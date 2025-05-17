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Рубио оценил возможность проведения переговоров по Украине в Ватикане

Рубио оценил возможность проведения переговоров по Украине в Ватикане - 17.05.2025, ПРАЙМ

Рубио оценил возможность проведения переговоров по Украине в Ватикане

Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T23:14+0300

2025-05-17T23:14+0300

2025-05-17T23:14+0300

политика

марко рубио

ватикан

переговоры

конфликт на украине

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ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта. В пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. "Я бы не назвал их (Ватикан - ред.) посредником, но это определенно то место, куда, я думаю, обеим сторонам будет комфортно приехать. Поэтому мы благодарны за их многолетние усилия не просто в попытках посредничества в установлении мира, но и в обмене пленными", - заявил Рубио перед встречей с посланником папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи, его слова приводит госдеп. Предыдущий папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. В мае 2023 года он поручил кардиналу Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.

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марко рубио, ватикан, переговоры, конфликт на украине