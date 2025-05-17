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Рубио оценил возможность проведения переговоров по Украине в Ватикане - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Рубио оценил возможность проведения переговоров по Украине в Ватикане
Рубио оценил возможность проведения переговоров по Украине в Ватикане - 17.05.2025, ПРАЙМ
Рубио оценил возможность проведения переговоров по Украине в Ватикане
Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T23:14+0300
2025-05-17T23:14+0300
политика
марко рубио
ватикан
переговоры
конфликт на украине
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ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта. В пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. "Я бы не назвал их (Ватикан - ред.) посредником, но это определенно то место, куда, я думаю, обеим сторонам будет комфортно приехать. Поэтому мы благодарны за их многолетние усилия не просто в попытках посредничества в установлении мира, но и в обмене пленными", - заявил Рубио перед встречей с посланником папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи, его слова приводит госдеп. Предыдущий папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. В мае 2023 года он поручил кардиналу Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.
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марко рубио, ватикан, переговоры, конфликт на украине
Политика, Марко Рубио, ВАТИКАН, переговоры, Конфликт на Украине
23:14 17.05.2025
 
Рубио оценил возможность проведения переговоров по Украине в Ватикане

Рубио: проведение встречи по Украине в Ватикане было бы комфортно сторонам

© fotolia.com / MasterLu#Рим
#Рим - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© fotolia.com / MasterLu
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ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта.
В пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной.
"Я бы не назвал их (Ватикан - ред.) посредником, но это определенно то место, куда, я думаю, обеим сторонам будет комфортно приехать. Поэтому мы благодарны за их многолетние усилия не просто в попытках посредничества в установлении мира, но и в обмене пленными", - заявил Рубио перед встречей с посланником папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи, его слова приводит госдеп.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
Рубио сообщил о подготовке встречи Путина и Трампа
Вчера, 22:21
Предыдущий папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. В мае 2023 года он поручил кардиналу Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.
 
ПолитикаМарко РубиоВАТИКАНпереговорыКонфликт на Украине
 
 
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