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США обсуждают переселение палестинцев в Ливию, передает NBC

США обсуждают переселение палестинцев в Ливию, передает NBC - 17.05.2025, ПРАЙМ

США обсуждают переселение палестинцев в Ливию, передает NBC

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность переселения миллиона палестинцев в Ливию в обмен на разморозку нескольких миллиардов... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T00:00+0300

2025-05-17T00:00+0300

2025-05-17T00:00+0300

политика

сша

палестинские беженцы

переселение

разморозка активов

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ВАШИНГТОН, 16 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность переселения миллиона палестинцев в Ливию в обмен на разморозку нескольких миллиардов долларов, принадлежащих Триполи и замороженных американскими властями, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "В обмен на переселение палестинцев администрация может потенциально вернуть Ливии миллиарды долларов средств, которые США заморозили более десяти лет назад", - говорится в публикации на сайте телеканала. Как уточняется, план Трампа включает возможность постоянного переселения до одного миллиона жителей Палестины из сектора Газа и Вашингтон уже обсудил его с руководством африканского государства. При этом окончательного соглашения Белый дом пока не достиг, но продолжает информировать Израиль о ходе обсуждений, заявили собеседники телеканала на условиях анонимности. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах названия региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию". Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны. В апреле агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что США и Израиль связались с властями Судана, Сомали и непризнанной республики Сомалиленд, чтобы обсудить с ними "переселение" туда жителей сектора Газа.

https://1prime.ru/20250515/liviya-857593592.html

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сша, палестинские беженцы, переселение, разморозка активов