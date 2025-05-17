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РАБОТА ПО УКРАИНСКОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА - ПЕСКОВ - 17.05.2025, ПРАЙМ
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РАБОТА ПО УКРАИНСКОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА - ПЕСКОВ
РАБОТА ПО УКРАИНСКОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА - ПЕСКОВ - 17.05.2025, ПРАЙМ
РАБОТА ПО УКРАИНСКОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА - ПЕСКОВ
Работа по украинскому урегулированию будет продолжена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T11:42+0300
2025-05-17T11:42+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
украина
переговоры
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Работа по украинскому урегулированию будет продолжена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Работа только началась, она будет продолжаться", - сказал Песков, комментируя переговоры между Россией и Украиной.Переговоры России и Украины идут и должны идти в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Переговоры идут и должны идти в закрытом режиме", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Речи об изменении состава делегации России на переговорах с Украиной не идет, работа будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящий момент об этом речи не идет, собственно, работа только началась, она будет продолжаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли быть изменен состав российской делегации на переговорах с Украиной.Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, российской стороной работа ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. Работа продолжается, она ведётся. Российская сторона такой перечень подготовит и передаст, обменяется с украинской стороной", - сказал Песков журналистам.В пятницу помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев в ходе переговоров в Стамбуле договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня.ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ И УКРАИНЫ ИДУТ И ДОЛЖНЫ ИДТИ В ЗАКРЫТОМ РЕЖИМЕ - ПЕСКОВПЕСКОВ О СЛЕДУЮЩЕМ РАУНДЕ ПЕРЕГОВОРОВ РФ И УКРАИНЫ: ПОКА РЕЧЬ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
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россия, дмитрий песков, владимир путин, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, УКРАИНА, переговоры
11:42 17.05.2025
 

РАБОТА ПО УКРАИНСКОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА - ПЕСКОВ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Работа по украинскому урегулированию будет продолжена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Работа только началась, она будет продолжаться", - сказал Песков, комментируя переговоры между Россией и Украиной.
Переговоры России и Украины идут и должны идти в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Переговоры идут и должны идти в закрытом режиме", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Речи об изменении состава делегации России на переговорах с Украиной не идет, работа будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент об этом речи не идет, собственно, работа только началась, она будет продолжаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли быть изменен состав российской делегации на переговорах с Украиной.
Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, российской стороной работа ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. Работа продолжается, она ведётся. Российская сторона такой перечень подготовит и передаст, обменяется с украинской стороной", - сказал Песков журналистам.
В пятницу помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев в ходе переговоров в Стамбуле договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня.
ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ И УКРАИНЫ ИДУТ И ДОЛЖНЫ ИДТИ В ЗАКРЫТОМ РЕЖИМЕ - ПЕСКОВ
ПЕСКОВ О СЛЕДУЮЩЕМ РАУНДЕ ПЕРЕГОВОРОВ РФ И УКРАИНЫ: ПОКА РЕЧЬ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
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ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковВладимир ПутинУКРАИНАпереговоры
 
 
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