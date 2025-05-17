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В Кремле не исключают возможность встречи Путина и Зеленского - 17.05.2025, ПРАЙМ
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В Кремле не исключают возможность встречи Путина и Зеленского
В Кремле не исключают возможность встречи Путина и Зеленского - 17.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле не исключают возможность встречи Путина и Зеленского
Возможность личной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского напрямую зависит от прогресса, достигнутого делегациями двух стран. Об этом | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T12:07+0300
2025-05-17T12:07+0300
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Возможность личной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского напрямую зависит от прогресса, достигнутого делегациями двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что такой контакт может состояться только при наличии конкретных договоренностей, выработанных в ходе переговорного процесса."Поступило очень много вопросов по теме возможной встречи президентов двух стран, Украины и России, Зеленского и Путина… Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций возможна. Считаем ее возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", - сообщил Песков.Песков также уточнил, что для России принципиальное значение имеет, кто именно со стороны Украины будет уполномочен подписывать документы по итогам возможных договоренностей."При подписании документов, которые предстоит согласовать делегации, для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы", - отметил пресс-секретарь.Ранее президент Владимир Путин ранее предложил Киеву возобновить прямой диалог без предварительных условий, обозначив 15 мая в Стамбуле как стартовую дату. Он допустил, что эти переговоры могут привести к достижению соглашения о прекращении огня. Как отметил Песков, Россия подходит к процессу с намерением найти устойчивое и долгосрочное мирное решение, направленное на устранение первопричин конфликта и защиту своих интересов.Переговоры российской и украинской делегаций состоялись в Стамбуле в пятницу, 16 мая, продлившись около двух часов. По итогам переговоров помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились подготовить и обменяться предложениями по условиям прекращения огня, а также провести крупный обмен пленными в формате 1000 на 1000. Кроме того, украинская сторона выразила желание организовать встречу глав государств, и российская делегация приняла этот запрос к сведению. После завершения встречи российская сторона направилась в аэропорт.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, УКРАИНА, Владимир Зеленский
12:07 17.05.2025
 
В Кремле не исключают возможность встречи Путина и Зеленского

Песков: встреча Путина и Зеленского состоится, если делегации достигнут договоренностей

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Возможность личной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского напрямую зависит от прогресса, достигнутого делегациями двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что такой контакт может состояться только при наличии конкретных договоренностей, выработанных в ходе переговорного процесса.
"Поступило очень много вопросов по теме возможной встречи президентов двух стран, Украины и России, Зеленского и Путина… Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций возможна. Считаем ее возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", - сообщил Песков.
Песков также уточнил, что для России принципиальное значение имеет, кто именно со стороны Украины будет уполномочен подписывать документы по итогам возможных договоренностей.
"При подписании документов, которые предстоит согласовать делегации, для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы", - отметил пресс-секретарь.
Ранее президент Владимир Путин ранее предложил Киеву возобновить прямой диалог без предварительных условий, обозначив 15 мая в Стамбуле как стартовую дату. Он допустил, что эти переговоры могут привести к достижению соглашения о прекращении огня. Как отметил Песков, Россия подходит к процессу с намерением найти устойчивое и долгосрочное мирное решение, направленное на устранение первопричин конфликта и защиту своих интересов.
Переговоры российской и украинской делегаций состоялись в Стамбуле в пятницу, 16 мая, продлившись около двух часов. По итогам переговоров помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились подготовить и обменяться предложениями по условиям прекращения огня, а также провести крупный обмен пленными в формате 1000 на 1000. Кроме того, украинская сторона выразила желание организовать встречу глав государств, и российская делегация приняла этот запрос к сведению. После завершения встречи российская сторона направилась в аэропорт.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
В Кремле сообщили о продолжении работы по украинскому урегулированию
11:42
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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