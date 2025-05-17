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В Польше перед первым туром выборов наступил день тишины - 17.05.2025, ПРАЙМ
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В Польше перед первым туром выборов наступил день тишины
В Польше перед первым туром выборов наступил день тишины - 17.05.2025, ПРАЙМ
В Польше перед первым туром выборов наступил день тишины
День тишины наступил в Польше перед первым туром выборов президента, который пройдет в воскресенье. | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T00:31+0300
2025-05-17T00:31+0300
общество
экономика
польша
польша
дональд туск
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ВАРШАВА, 17 мая – ПРАЙМ. День тишины наступил в Польше перед первым туром выборов президента, который пройдет в воскресенье. В соответствии с польским законодательством, день тишины наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером. В этот период запрещены любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом в период тишины нельзя срывать ранее расклеенные агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете. Также запрещается публикация социологических опросов, в том числе exit poll. За нарушение режима тишины виновным грозит денежный штраф, самый крупный – в размере от 500 тысяч до 1 миллиона злотых (от 125 до 250 тысяч долларов) - предусмотрен за распространение данных социологических опросов. Избирательные участки откроются в воскресенье в 7.00 (8.00 мск) и будут работать до 21.00 (22.00 мск). По традиции право проголосовать имеют все граждане, которые до момента официального окончания голосования сумели прибыть на избирательный участок. На пост президента Польши претендуют 13 кандидатов: Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" Дональда Туска, Кароль Навроцкий от оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, Славомир Ментцен от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", спикер сейма Шимон Холовня, Магдален Беят от "Левых", Адриан Зандберг от движения "Вместе", Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны", Марек Вох от "Беспартийных самоуправленцев", Иоанна Сенышин от "Левых демократов", Марек Якубяк от "Свободных республиканцев", Мачей Мацяк от "Движения за благосостояние и мир", беспартийный Артур Бартошевич и блогер Кшиштоф Становский. Ни один из многочисленных социологических опросов не позволяет предположить, что выборы могут состояться в первом туре (для этого один из кандидатов должен набрать 50% голосов избирателей). Ожидается, что во второй тур выборов, который пройдет 1 июня, с большим отрывом от конкурентов выйдут кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
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4.7
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общество , польша, польша, дональд туск
Общество , Экономика, ПОЛЬША, Польша, Дональд Туск
00:31 17.05.2025
 
В Польше перед первым туром выборов наступил день тишины

В Польше перед первым туром выборов президента наступил день тишины

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ВАРШАВА, 17 мая – ПРАЙМ. День тишины наступил в Польше перед первым туром выборов президента, который пройдет в воскресенье.
В соответствии с польским законодательством, день тишины наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером.
В этот период запрещены любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом в период тишины нельзя срывать ранее расклеенные агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете.
Также запрещается публикация социологических опросов, в том числе exit poll.
За нарушение режима тишины виновным грозит денежный штраф, самый крупный – в размере от 500 тысяч до 1 миллиона злотых (от 125 до 250 тысяч долларов) - предусмотрен за распространение данных социологических опросов.
Избирательные участки откроются в воскресенье в 7.00 (8.00 мск) и будут работать до 21.00 (22.00 мск). По традиции право проголосовать имеют все граждане, которые до момента официального окончания голосования сумели прибыть на избирательный участок.
На пост президента Польши претендуют 13 кандидатов: Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" Дональда Туска, Кароль Навроцкий от оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, Славомир Ментцен от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", спикер сейма Шимон Холовня, Магдален Беят от "Левых", Адриан Зандберг от движения "Вместе", Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны", Марек Вох от "Беспартийных самоуправленцев", Иоанна Сенышин от "Левых демократов", Марек Якубяк от "Свободных республиканцев", Мачей Мацяк от "Движения за благосостояние и мир", беспартийный Артур Бартошевич и блогер Кшиштоф Становский.
Ни один из многочисленных социологических опросов не позволяет предположить, что выборы могут состояться в первом туре (для этого один из кандидатов должен набрать 50% голосов избирателей). Ожидается, что во второй тур выборов, который пройдет 1 июня, с большим отрывом от конкурентов выйдут кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
 
ЭкономикаОбществоПОЛЬШАПольшаДональд Туск
 
 
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