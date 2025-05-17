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Правительство не поддержало повышение прожиточного минимума

Правительство не поддержало повышение прожиточного минимума - 17.05.2025, ПРАЙМ

Правительство не поддержало повышение прожиточного минимума

Правительство России не поддержало введение повышенных выплат в размере прожиточного минимума лицам, которые занимаются ведением домашнего хозяйства, сообщил... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T04:20+0300

2025-05-17T04:20+0300

2025-05-17T04:20+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Правительство России не поддержало введение повышенных выплат в размере прожиточного минимума лицам, которые занимаются ведением домашнего хозяйства, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). Законопроектом предлагается установить ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, Ежемесячную выплату предлагается назначать при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума. "Правительство не поддержало, высказав ряд замечаний. Но это не значит, что мы будем опускать руки", - сказал Нилов. Он подчеркнул, что инициативу придумал основатель ЛДПР Владимир Жириновский. "Речь идет про женщин, реже мужчин, которые занимаются ведением домашнего хозяйства. Они безработные, можно сказать, что это отдельная категория безработных граждан, которые реально занимаются ведением домашнего хозяйства, имеет небольшой достаток, соответствует критериям нуждаемости", - отметил глава комитета Госдумы. По его словам, для этой категории безработных предлагается ввести повышенные пособия.

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