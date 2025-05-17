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Французская Orano планирует продать свои урановые активы в Нигере, пишет FT

Французская Orano планирует продать свои урановые активы в Нигере, пишет FT - 17.05.2025, ПРАЙМ

Французская Orano планирует продать свои урановые активы в Нигере, пишет FT

Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano рассматривает продажу своих активов в Нигере из-за сложностей в отношениях с местными властями, сообщает... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T16:08+0300

2025-05-17T16:08+0300

2025-05-17T16:08+0300

экономика

франция

добыча урана

нигер

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano рассматривает продажу своих активов в Нигере из-за сложностей в отношениях с местными властями, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Ранее Orano заявила, что ее филиал в Нигере с 31 октября приостанавливает добычу урана из-за невозможности экспортировать урановый концентрат, поскольку границы Нигера с Бенином были закрыты. "Orano рассматривает возможность продажи своих урановых активов в Нигере после разрыва отношений с военными, управляющими этой западноафриканской страной", - говорится в материале издания. Как сообщила компания газете, к ее активам в Нигере уже проявили свой интерес несколько сторон. В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.

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франция, добыча урана, нигер