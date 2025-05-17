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Французская Orano планирует продать свои урановые активы в Нигере, пишет FT - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Французская Orano планирует продать свои урановые активы в Нигере, пишет FT
Французская Orano планирует продать свои урановые активы в Нигере, пишет FT - 17.05.2025, ПРАЙМ
Французская Orano планирует продать свои урановые активы в Нигере, пишет FT
Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano рассматривает продажу своих активов в Нигере из-за сложностей в отношениях с местными властями, сообщает... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T16:08+0300
2025-05-17T16:08+0300
экономика
франция
добыча урана
нигер
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano рассматривает продажу своих активов в Нигере из-за сложностей в отношениях с местными властями, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Ранее Orano заявила, что ее филиал в Нигере с 31 октября приостанавливает добычу урана из-за невозможности экспортировать урановый концентрат, поскольку границы Нигера с Бенином были закрыты. "Orano рассматривает возможность продажи своих урановых активов в Нигере после разрыва отношений с военными, управляющими этой западноафриканской страной", - говорится в материале издания. Как сообщила компания газете, к ее активам в Нигере уже проявили свой интерес несколько сторон. В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.
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франция, добыча урана, нигер
Экономика, ФРАНЦИЯ, добыча урана, Нигер
16:08 17.05.2025
 
Французская Orano планирует продать свои урановые активы в Нигере, пишет FT

FT: французская Orano рассматривает продажу своих урановых активов в Нигере

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano рассматривает продажу своих активов в Нигере из-за сложностей в отношениях с местными властями, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Ранее Orano заявила, что ее филиал в Нигере с 31 октября приостанавливает добычу урана из-за невозможности экспортировать урановый концентрат, поскольку границы Нигера с Бенином были закрыты.
"Orano рассматривает возможность продажи своих урановых активов в Нигере после разрыва отношений с военными, управляющими этой западноафриканской страной", - говорится в материале издания.
Как сообщила компания газете, к ее активам в Нигере уже проявили свой интерес несколько сторон.
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7 мая, 09:39
В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.
 
ЭкономикаФРАНЦИЯдобыча уранаНигер
 
 
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