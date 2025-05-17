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Названы самые востребованные профессии в России - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Названы самые востребованные профессии в России
Названы самые востребованные профессии в России - 17.05.2025, ПРАЙМ
Названы самые востребованные профессии в России
Наиболее востребованными среди российских работодателей в апреле этого года были продавцы-консультанты и кассиры, менеджеры по продажам и врачи, свидетельствуют | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T03:02+0300
2025-05-17T03:02+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Наиболее востребованными среди российских работодателей в апреле этого года были продавцы-консультанты и кассиры, менеджеры по продажам и врачи, свидетельствуют результаты исследования Headhunter, которые есть в распоряжении РИА Новости. "На первом месте по востребованности среди работодателей весной 2025 года остаются продавцы-консультанты и кассиры – 8,4% всех вакансий. Однако, несмотря на высокую долю, спрос на них упал на 13% по сравнению с прошлым годом. На второй строчке – менеджеры по продажам и работе с клиентами (6,8%), востребованность которых снизилась на 28% в сравнении с апрелем 2024 года", - говорится в данных. В топ-3 по востребованности входит также профессия врача, на неё приходится 2,9% предложений. При этом за год частота размещений таких вакансий уменьшилась на 11%. В топ-10 вошли водители, повара, бухгалтеры, разнорабочие, операторы call-центров, упаковщики и инженеры-проектировщики. "Одна из ключевых тенденций текущего года – увеличение популярности рабочих профессий, таких как упаковщики и разнорабочие, среди соискателей. При этом со стороны работодателей спрос на эти профессии остается стабильно высоким", - говорится в исследовании. При этом, согласно сервису, наиболее популярной среди соискателей является профессия менеджера по продажам - 7,5% всех резюме приходится на эту категорию, интерес к специальности за год взлетел на 45%. Работодатели же снижают количество таких вакансий. На втором месте по популярности находится административный персонал (4,5%), число таких резюме выросло за год на 16%. Третье место заняли водители (4,4%), их популярность среди соискателей увеличилась на 36%. Для исследования было проанализировано более 1,1 миллиона вакансий и 6,5 миллиона резюме, активных на протяжении апреля 2025 года.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
03:02 17.05.2025
 
Названы самые востребованные профессии в России

Headhunter: самыми востребованными в апреле были продавцы-консультанты и кассиры

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Наиболее востребованными среди российских работодателей в апреле этого года были продавцы-консультанты и кассиры, менеджеры по продажам и врачи, свидетельствуют результаты исследования Headhunter, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"На первом месте по востребованности среди работодателей весной 2025 года остаются продавцы-консультанты и кассиры – 8,4% всех вакансий. Однако, несмотря на высокую долю, спрос на них упал на 13% по сравнению с прошлым годом. На второй строчке – менеджеры по продажам и работе с клиентами (6,8%), востребованность которых снизилась на 28% в сравнении с апрелем 2024 года", - говорится в данных.
В топ-3 по востребованности входит также профессия врача, на неё приходится 2,9% предложений. При этом за год частота размещений таких вакансий уменьшилась на 11%. В топ-10 вошли водители, повара, бухгалтеры, разнорабочие, операторы call-центров, упаковщики и инженеры-проектировщики.
"Одна из ключевых тенденций текущего года – увеличение популярности рабочих профессий, таких как упаковщики и разнорабочие, среди соискателей. При этом со стороны работодателей спрос на эти профессии остается стабильно высоким", - говорится в исследовании.
При этом, согласно сервису, наиболее популярной среди соискателей является профессия менеджера по продажам - 7,5% всех резюме приходится на эту категорию, интерес к специальности за год взлетел на 45%. Работодатели же снижают количество таких вакансий. На втором месте по популярности находится административный персонал (4,5%), число таких резюме выросло за год на 16%. Третье место заняли водители (4,4%), их популярность среди соискателей увеличилась на 36%.
Для исследования было проанализировано более 1,1 миллиона вакансий и 6,5 миллиона резюме, активных на протяжении апреля 2025 года.
 
БизнесОбщество
 
 
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