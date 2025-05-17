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Пушилин рассказал об интересе застройщиков к строительству жилья в ДНР - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Пушилин рассказал об интересе застройщиков к строительству жилья в ДНР
Пушилин рассказал об интересе застройщиков к строительству жилья в ДНР - 17.05.2025, ПРАЙМ
Пушилин рассказал об интересе застройщиков к строительству жилья в ДНР
Крупные федеральные застройщики и инвесторы проявляют интерес к строительству жилья не только в Мариуполе, но уже и в Донецко-Макеевской агломерации, заявил РИА | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T10:23+0300
2025-05-17T10:23+0300
недвижимость
россия
денис пушилин
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Крупные федеральные застройщики и инвесторы проявляют интерес к строительству жилья не только в Мариуполе, но уже и в Донецко-Макеевской агломерации, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Не только проявляют (интерес), но уже есть реализованные и реализуемые проекты. Но это касается как раз строительства в Мариуполе, потому что там начали работы раньше, была возможность обеспечить безопасность намного ранее. Но теперь мы уже говорим о Донецко-Макеевской агломерации и других наших муниципалитетах, где сейчас формируется определенный интерес у застройщиков и инвесторов в целом. Вот туда как раз мы и стараемся обратить внимание в том числе федеральных застройщиков", - сказал Пушилин РИА Новости в рамках форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" в ответ на вопрос, какие крупные федеральные компании проявляют интерес к строительству жилья в ДНР. По его словам, "ряд крупных застройщиков уже сейчас проявляют интерес". "Но я не стал бы их назвать. Они сами это озвучат, когда начнут работу. Но тот факт, что интерес повышается, что сейчас многие инвесторы видят перспективным наш регион - это уже факт", - подчеркнул глава республики. В марте вице-премьер России Марат Хуснуллин призвал привлекать на рынок жилья новых регионов крупных федеральных застройщиков, отметив, что сегодняшних темпов для выхода на среднероссийский уровень недостаточно. ХVI международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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недвижимость, россия, денис пушилин
Недвижимость, РОССИЯ, Денис Пушилин
10:23 17.05.2025
 
Пушилин рассказал об интересе застройщиков к строительству жилья в ДНР

Пушилин: федеральные застройщики и инвесторы заинтересованы в строительстве жилья в ДНР

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкСтроительство
Строительство - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Крупные федеральные застройщики и инвесторы проявляют интерес к строительству жилья не только в Мариуполе, но уже и в Донецко-Макеевской агломерации, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Не только проявляют (интерес), но уже есть реализованные и реализуемые проекты. Но это касается как раз строительства в Мариуполе, потому что там начали работы раньше, была возможность обеспечить безопасность намного ранее. Но теперь мы уже говорим о Донецко-Макеевской агломерации и других наших муниципалитетах, где сейчас формируется определенный интерес у застройщиков и инвесторов в целом. Вот туда как раз мы и стараемся обратить внимание в том числе федеральных застройщиков", - сказал Пушилин РИА Новости в рамках форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" в ответ на вопрос, какие крупные федеральные компании проявляют интерес к строительству жилья в ДНР.
По его словам, "ряд крупных застройщиков уже сейчас проявляют интерес".
"Но я не стал бы их назвать. Они сами это озвучат, когда начнут работу. Но тот факт, что интерес повышается, что сейчас многие инвесторы видят перспективным наш регион - это уже факт", - подчеркнул глава республики.
В марте вице-премьер России Марат Хуснуллин призвал привлекать на рынок жилья новых регионов крупных федеральных застройщиков, отметив, что сегодняшних темпов для выхода на среднероссийский уровень недостаточно.
ХVI международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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