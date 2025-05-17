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Путин поздравил президента Казахстана Токаева с днем рождения - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Путин поздравил президента Казахстана Токаева с днем рождения
Путин поздравил президента Казахстана Токаева с днем рождения - 17.05.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил президента Казахстана Токаева с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, высоко оценив его вклад в упрочение сотрудничества стран, и... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T09:26+0300
2025-05-17T09:26+0300
россия
владимир путин
казахстан
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, высоко оценив его вклад в упрочение сотрудничества стран, и выразил уверенность, что отношения государств будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов. "Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами... Искренне желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - говорится в телеграмме. Президент выразил уверенность, что отношения между государствами "будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве".
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россия, владимир путин, казахстан, касым-жомарт токаев
РОССИЯ, Владимир Путин, КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев
09:26 17.05.2025
 
Путин поздравил президента Казахстана Токаева с днем рождения

Путин поздравил Токаева с днем рождения, оценив его вклад в сотрудничество РФ и Казахстана

© РИА Новости . POOL/Константин Завражин | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Казахстан
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . POOL/Константин Завражин
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, высоко оценив его вклад в упрочение сотрудничества стран, и выразил уверенность, что отношения государств будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами... Искренне желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность, что отношения между государствами "будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве".
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Вчера, 18:16
 
РОССИЯВладимир ПутинКАЗАХСТАНКасым-Жомарт Токаев
 
 
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