https://1prime.ru/20250517/putin-857671080.html
Путин пригласил лидеров и генсека ЛАГ к участию в саммите
Путин пригласил лидеров и генсека ЛАГ к участию в саммите - 17.05.2025, ПРАЙМ
Путин пригласил лидеров и генсека ЛАГ к участию в саммите
Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров и генсека Лиги арабских государств к участию в I российско-арабском саммите, который РФ планирует провести 15... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T09:25+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров и генсека Лиги арабских государств к участию в I российско-арабском саммите, который РФ планирует провести 15 октября, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые главы государств и правительств! Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, 34-го саммита Лиги арабских государств... Намерены и впредь всемерно развивать конструктивный диалог с ЛАГ, а также дружественные отношения со всеми её членами. В этой связи хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября", - говорится в телеграмме. Путин выразил уверенность, что встреча будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами, поможет в поиске путей обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Президент отметил, что саммит проходит в весьма непростое время, эскалация палестино-израильского конфликта, унёсшая жизни десятков тысяч мирных граждан, привела к резкому росту напряжённости, обострению многих социальных и экономических проблем в сопредельных странах и на Ближнем Востоке в целом. Он подчеркнул, что в подобной ситуации особенно востребованной становится роль Лиги арабских государств как действенного механизма многостороннего диалога и взаимодействия. Кроме того, по словам президента, Россия со своей стороны последовательно поддерживает коллективные политико-дипломатические усилия, предпринимаемые арабскими государствами - как в рамках Лиги, так и в других форматах - по урегулированию имеющихся в регионе противоречий. Подчеркивается, что все спорные вопросы должны решаться на основе существующих норм международного права при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности стран.
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россия, ближний восток, москва, владимир путин, лаг
РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МОСКВА, Владимир Путин, ЛАГ
Путин пригласил лидеров и генсека ЛАГ к участию в саммите
Путин пригласил лидеров и генсека ЛАГ к участию в первом российско-арабском саммите
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров и генсека Лиги арабских государств к участию в I российско-арабском саммите, который РФ планирует провести 15 октября, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые главы государств и правительств! Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, 34-го саммита Лиги арабских государств... Намерены и впредь всемерно развивать конструктивный диалог с ЛАГ, а также дружественные отношения со всеми её членами. В этой связи хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября", - говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность, что встреча будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами, поможет в поиске путей обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.
Президент отметил, что саммит проходит в весьма непростое время, эскалация палестино-израильского конфликта, унёсшая жизни десятков тысяч мирных граждан, привела к резкому росту напряжённости, обострению многих социальных и экономических проблем в сопредельных странах и на Ближнем Востоке в целом. Он подчеркнул, что в подобной ситуации особенно востребованной становится роль Лиги арабских государств как действенного механизма многостороннего диалога и взаимодействия.
Кроме того, по словам президента, Россия со своей стороны последовательно поддерживает коллективные политико-дипломатические усилия, предпринимаемые арабскими государствами - как в рамках Лиги, так и в других форматах - по урегулированию имеющихся в регионе противоречий. Подчеркивается, что все спорные вопросы должны решаться на основе существующих норм международного права при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности стран.
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