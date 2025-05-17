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В РЭЦ рассказали о значимых эффектах фестиваля "Сделано в России"

В РЭЦ рассказали о значимых эффектах фестиваля "Сделано в России" - 17.05.2025, ПРАЙМ

В РЭЦ рассказали о значимых эффектах фестиваля "Сделано в России"

Фестивали-ярмарки "Сделано в России" демонстрируют весьма значимые эффекты, заявила в субботу генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T06:33+0300

2025-05-17T06:33+0300

2025-05-17T06:33+0300

бизнес

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экономика

китай

кнр

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ХАРБИН (КНР), 17 мая - ПРАЙМ. Фестивали-ярмарки "Сделано в России" демонстрируют весьма значимые эффекты, заявила в субботу генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. "Фестиваль-ярмарка, который мы открываем сегодня, это пятый фестиваль в Китае, и второй раз Российский экспортный центр организует это значимое мероприятие в городе Харбин. Мы очень рады, что это значимое событие мы организуем на полях Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, в прошлом году она также была совмещена с Российско-Китайским ЭКСПО и тогда представленный нами стенд посетил президент РФ Владимир Путин", - заявила Никишина на церемонии открытия фестиваля. Она отметила, что по сравнению с прошлым годом число участников ярмарки выросло на 30%, а площадь фестиваля увеличилась вдвое. "Фестивали-ярмарки "Сделано в России" демонстрируют весьма значимые эффекты, и для закрепления и основательных шагов в сторону увеличения продаж сегодня мы совместно с китайскими партнерами развиваем торговую инфраструктуру для продвижения российской продукции под нашим национальным брендом. Эта инфраструктура останется здесь после того, как закончится наш фестиваль, она позволит китайским покупателям на регулярной основе покупать понравившиеся российские товары", - указала она. Никишина добавила, что "чуть позднее сегодня мы откроем на полях фестиваля-ярмарки розничный магазин "Сделано в России" в городе Харбин". Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит 17-21 мая на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. На площади более 1 тысячи квадратных метров представлена продукция от более 100 российских производителей из 50 регионов страны.

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бизнес, россия, китай, кнр, харбин, владимир путин