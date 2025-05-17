https://1prime.ru/20250517/rossija-857667511.html
В России зафиксировали сбои в работе Telegram
В России зафиксировали сбои в работе Telegram - 17.05.2025, ПРАЙМ
В России зафиксировали сбои в работе Telegram
Сбои в работе Telegram зафиксированы на территории России, число жалоб превысило 3 тысячи, следует из данных портала Downdetector по состоянию на 0.28 мск 17... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T00:49+0300
2025-05-17T00:49+0300
2025-05-17T00:49+0300
технологии
москва
telegram
downdetector
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857667511.jpg?1747432174
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Сбои в работе Telegram зафиксированы на территории России, число жалоб превысило 3 тысячи, следует из данных портала Downdetector по состоянию на 0.28 мск 17 мая.
Массовые сбои начались ориентировочно с 23.00 мск. За последний час на работу Telegram пожаловались 798 раз.
По данным Downdetector, большинство пользователей жалуется на работу уведомлений, а также на сбои в работе мобильного приложения.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, telegram, downdetector
Технологии, МОСКВА, Telegram, Downdetector
В России зафиксировали сбои в работе Telegram
Downdetector: число жалоб на сбои в работе Telegram превысило три тысячи
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Сбои в работе Telegram зафиксированы на территории России, число жалоб превысило 3 тысячи, следует из данных портала Downdetector по состоянию на 0.28 мск 17 мая.
Массовые сбои начались ориентировочно с 23.00 мск. За последний час на работу Telegram пожаловались 798 раз.
По данным Downdetector, большинство пользователей жалуется на работу уведомлений, а также на сбои в работе мобильного приложения.