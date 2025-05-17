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В России зафиксировали сбои в работе Telegram - 17.05.2025, ПРАЙМ
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В России зафиксировали сбои в работе Telegram
В России зафиксировали сбои в работе Telegram - 17.05.2025, ПРАЙМ
В России зафиксировали сбои в работе Telegram
Сбои в работе Telegram зафиксированы на территории России, число жалоб превысило 3 тысячи, следует из данных портала Downdetector по состоянию на 0.28 мск 17... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T00:49+0300
2025-05-17T00:49+0300
технологии
москва
telegram
downdetector
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Сбои в работе Telegram зафиксированы на территории России, число жалоб превысило 3 тысячи, следует из данных портала Downdetector по состоянию на 0.28 мск 17 мая. Массовые сбои начались ориентировочно с 23.00 мск. За последний час на работу Telegram пожаловались 798 раз. По данным Downdetector, большинство пользователей жалуется на работу уведомлений, а также на сбои в работе мобильного приложения.
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192
40
192
40
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40
технологии, москва, telegram, downdetector
Технологии, МОСКВА, Telegram, Downdetector
00:49 17.05.2025
 
В России зафиксировали сбои в работе Telegram

Downdetector: число жалоб на сбои в работе Telegram превысило три тысячи

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Сбои в работе Telegram зафиксированы на территории России, число жалоб превысило 3 тысячи, следует из данных портала Downdetector по состоянию на 0.28 мск 17 мая.
Массовые сбои начались ориентировочно с 23.00 мск. За последний час на работу Telegram пожаловались 798 раз.
По данным Downdetector, большинство пользователей жалуется на работу уведомлений, а также на сбои в работе мобильного приложения.
 
ТехнологииМОСКВАTelegramDowndetector
 
 
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