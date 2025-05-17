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В России зафиксировали сбои в работе Telegram

В России зафиксировали сбои в работе Telegram - 17.05.2025, ПРАЙМ

В России зафиксировали сбои в работе Telegram

Сбои в работе Telegram зафиксированы на территории России, число жалоб превысило 3 тысячи, следует из данных портала Downdetector по состоянию на 0.28 мск 17... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T00:49+0300

2025-05-17T00:49+0300

2025-05-17T00:49+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Сбои в работе Telegram зафиксированы на территории России, число жалоб превысило 3 тысячи, следует из данных портала Downdetector по состоянию на 0.28 мск 17 мая. Массовые сбои начались ориентировочно с 23.00 мск. За последний час на работу Telegram пожаловались 798 раз. По данным Downdetector, большинство пользователей жалуется на работу уведомлений, а также на сбои в работе мобильного приложения.

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, москва, telegram, downdetector