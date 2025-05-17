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Россия в марте нарастила поставки удобрений в ЕС до максимума с 2022 года
Россия в марте нарастила поставки удобрений в ЕС до максимума с 2022 года - 17.05.2025, ПРАЙМ
Россия в марте нарастила поставки удобрений в ЕС до максимума с 2022 года
Россия в марте нарастила поставки удобрений в Евросоюз до максимума с ноября 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T07:45+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия в марте нарастила поставки удобрений в Евросоюз до максимума с ноября 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в начале весны ЕС ввез российских удобрений на 206,1 миллиона евро, что примерно на 15% больше, как в месячном, так и в годовом выражении. При этом стоимость европейского импорта стала максимальной с ноября 2022 года, когда она составляла 263,5 миллиона евро. Главным покупателем российских удобрений в ЕС в марте была Польша, которая за месяц увеличила импорт на четверть, до максимальных за несколько лет 86,1 миллиона евро. Германия нарастила ввоз удобрений из России на 15% - до 24,4 миллиона евро. Тройку лидеров замыкает Румыния, чей импорт, наоборот, уменьшился на треть и составил 19,5 миллиона евро. Сильнее всего покупки "подкормки" из России нарастили Италия - почти в 11 раз, до 14,7 миллиона евро, а также Словения - в 3,3 раза, до 18,5 миллиона евро. Россия по итогам марта осталась главным поставщиком удобрений на рынок Евросоюза с долей в 26%. Второе место занимал Египет с 19%, третье - Марокко с 12%. В четверг источник в Европарламенте сообщил РИА Новости, что комитет по внешней торговле ЕП утвердил предложение о повышении пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии. В пресс-службе Европарламента ранее РИА Новости уточняли, что, предварительно, голосование на пленарной сессии по этому предложению запланировано на 21 мая.
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россия, мировая экономика, белоруссия, ес, поставка удобрений
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, ЕС, поставка удобрений
Россия в марте нарастила поставки удобрений в ЕС до максимума с 2022 года
Евростат: Россия в марте нарастила поставки удобрений в ЕС до максимума с ноября 2022 года
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия в марте нарастила поставки удобрений в Евросоюз до максимума с ноября 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, в начале весны ЕС ввез российских удобрений на 206,1 миллиона евро, что примерно на 15% больше, как в месячном, так и в годовом выражении. При этом стоимость европейского импорта стала максимальной с ноября 2022 года, когда она составляла 263,5 миллиона евро.
Главным покупателем российских удобрений в ЕС в марте была Польша, которая за месяц увеличила импорт на четверть, до максимальных за несколько лет 86,1 миллиона евро. Германия нарастила ввоз удобрений из России на 15% - до 24,4 миллиона евро. Тройку лидеров замыкает Румыния, чей импорт, наоборот, уменьшился на треть и составил 19,5 миллиона евро.
Сильнее всего покупки "подкормки" из России нарастили Италия - почти в 11 раз, до 14,7 миллиона евро, а также Словения - в 3,3 раза, до 18,5 миллиона евро.
Россия по итогам марта осталась главным поставщиком удобрений на рынок Евросоюза с долей в 26%. Второе место занимал Египет с 19%, третье - Марокко с 12%.
В четверг источник в Европарламенте сообщил РИА Новости, что комитет по внешней торговле ЕП утвердил предложение о повышении пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии. В пресс-службе Европарламента ранее РИА Новости уточняли, что, предварительно, голосование на пленарной сессии по этому предложению запланировано на 21 мая.
ЕП утвердил повышение пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии