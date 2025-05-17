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Раскрыто, что будет с рублем после переговоров в Стамбуле

Раскрыто, что будет с рублем после переговоров в Стамбуле - 17.05.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, что будет с рублем после переговоров в Стамбуле

Укрепление рубля на уходящей неделе приостановилось, а на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности тренд вскоре может измениться, рассказал агентству | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T02:02+0300

2025-05-17T02:02+0300

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МОСКВА, 17 мая – ПРАЙМ. Укрепление рубля на уходящей неделе приостановилось, а на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности тренд вскоре может измениться, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций "АВИ Кэпитал"​ Михаил Родичкин."Неопределенность рынка после Стамбульских переговоров продолжится, мы ожидаем продолжение высокой волатильности с трендом на ослабления рубля. Хэдлайны по дальнейшим переговорам остаются в центре внимания", - отметил он.В течение недели рубль укреплялся на фоне падения импорта и, как следствие, низкого спроса на валюту. Рубль несколько снижался к юаню и не демонстрировал значимых движений к доллару и евро.ЦБ РФ опубликовал "Обзор финансовых рынков", согласно которому в апреле покупки валюты составили 1.8 триллиона рублей, что на 35% ниже четвертого квартала прошлого года. В сочетании с высокими продажами валюты в рамках бюджетного правила, рубль смог укрепиться на 20% в этом году."На наш взгляд, укрепление рубля ограничено, так как негативная сезонность (падение счета текущих операций во втором и третьем квартале) и большое погашение валютных облигаций будут давить на рубль", - считает Родичкин.Ключевой вопрос сейчас остается за геополитикой, этот фактор добавляет волатильности в текущую динамику. В случае позитивного исхода переговоров возможно краткосрочное укрепления рубля на 5-10% в условиях низкой ликвидности. Но даже в случае позитивного исхода курс вряд ли останется на текущих значениях, поскольку ослабление санкций может позволить восстановить импорт и отток капитала, полагает специалист.На следующей неделе юань будет торговаться в диапазоне 10,90-11,35 рубля, доллар будет в пределах 78,25-82,50 рубля, а евро закрепится в коридоре 87,75-93,00 рубля, заключил он.

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рынок, финансы, стамбул, курсы валют