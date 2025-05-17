Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыто, что будет с рублем после переговоров в Стамбуле - 17.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250517/rubl-857659026.html
Раскрыто, что будет с рублем после переговоров в Стамбуле
Раскрыто, что будет с рублем после переговоров в Стамбуле - 17.05.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, что будет с рублем после переговоров в Стамбуле
Укрепление рубля на уходящей неделе приостановилось, а на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности тренд вскоре может измениться, рассказал агентству | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T02:02+0300
2025-05-17T02:02+0300
рынок
финансы
стамбул
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624560_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_ea3928cb83b2b6cce01e9b5bf21d5bd3.jpg
МОСКВА, 17 мая – ПРАЙМ. Укрепление рубля на уходящей неделе приостановилось, а на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности тренд вскоре может измениться, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций "АВИ Кэпитал"​ Михаил Родичкин."Неопределенность рынка после Стамбульских переговоров продолжится, мы ожидаем продолжение высокой волатильности с трендом на ослабления рубля. Хэдлайны по дальнейшим переговорам остаются в центре внимания", - отметил он.В течение недели рубль укреплялся на фоне падения импорта и, как следствие, низкого спроса на валюту. Рубль несколько снижался к юаню и не демонстрировал значимых движений к доллару и евро.ЦБ РФ опубликовал "Обзор финансовых рынков", согласно которому в апреле покупки валюты составили 1.8 триллиона рублей, что на 35% ниже четвертого квартала прошлого года. В сочетании с высокими продажами валюты в рамках бюджетного правила, рубль смог укрепиться на 20% в этом году."На наш взгляд, укрепление рубля ограничено, так как негативная сезонность (падение счета текущих операций во втором и третьем квартале) и большое погашение валютных облигаций будут давить на рубль", - считает Родичкин.Ключевой вопрос сейчас остается за геополитикой, этот фактор добавляет волатильности в текущую динамику. В случае позитивного исхода переговоров возможно краткосрочное укрепления рубля на 5-10% в условиях низкой ликвидности. Но даже в случае позитивного исхода курс вряд ли останется на текущих значениях, поскольку ослабление санкций может позволить восстановить импорт и отток капитала, полагает специалист.На следующей неделе юань будет торговаться в диапазоне 10,90-11,35 рубля, доллар будет в пределах 78,25-82,50 рубля, а евро закрепится в коридоре 87,75-93,00 рубля, заключил он.
https://1prime.ru/20250516/peregovory-857656015.html
стамбул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624560_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_11c650a380453cb3d18ae24d0fd5345a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, стамбул, курсы валют
Рынок, Финансы, Стамбул, Курсы валют
02:02 17.05.2025
 
Раскрыто, что будет с рублем после переговоров в Стамбуле

Эксперт Родичкин: после переговоров в Стамбуле рубль станет волатильнее и слабее

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мая – ПРАЙМ. Укрепление рубля на уходящей неделе приостановилось, а на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности тренд вскоре может измениться, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций "АВИ Кэпитал"​ Михаил Родичкин.
"Неопределенность рынка после Стамбульских переговоров продолжится, мы ожидаем продолжение высокой волатильности с трендом на ослабления рубля. Хэдлайны по дальнейшим переговорам остаются в центре внимания", - отметил он.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
"Русские". На Украине в связи с переговорами появился новый термин
Вчера, 16:52
В течение недели рубль укреплялся на фоне падения импорта и, как следствие, низкого спроса на валюту. Рубль несколько снижался к юаню и не демонстрировал значимых движений к доллару и евро.
ЦБ РФ опубликовал "Обзор финансовых рынков", согласно которому в апреле покупки валюты составили 1.8 триллиона рублей, что на 35% ниже четвертого квартала прошлого года. В сочетании с высокими продажами валюты в рамках бюджетного правила, рубль смог укрепиться на 20% в этом году.
"На наш взгляд, укрепление рубля ограничено, так как негативная сезонность (падение счета текущих операций во втором и третьем квартале) и большое погашение валютных облигаций будут давить на рубль", - считает Родичкин.
Ключевой вопрос сейчас остается за геополитикой, этот фактор добавляет волатильности в текущую динамику. В случае позитивного исхода переговоров возможно краткосрочное укрепления рубля на 5-10% в условиях низкой ликвидности. Но даже в случае позитивного исхода курс вряд ли останется на текущих значениях, поскольку ослабление санкций может позволить восстановить импорт и отток капитала, полагает специалист.
На следующей неделе юань будет торговаться в диапазоне 10,90-11,35 рубля, доллар будет в пределах 78,25-82,50 рубля, а евро закрепится в коридоре 87,75-93,00 рубля, заключил он.
 
РынокФинансыСтамбулКурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала