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В Сбербанке заявили о наличии квалифицированных кадров в исламском банкинге
В Сбербанке заявили о наличии квалифицированных кадров в исламском банкинге - 17.05.2025, ПРАЙМ
В Сбербанке заявили о наличии квалифицированных кадров в исламском банкинге
В Сбербанке на текущий момент достаточно квалифицированных кадров в сфере исламского банкинга, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T04:11+0300
2025-05-17T04:11+0300
2025-05-17T04:11+0300
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финансы
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башкирия
олег ганеев
сбербанк
госдума
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КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. В Сбербанке на текущий момент достаточно квалифицированных кадров в сфере исламского банкинга, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в рамках KazanForum.
Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга ("партнерского финансирования") проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года.
"В "Сбере" на текущий момент достаточно (квалифицированных кадров - ред.). Если решим расширяться, а это всегда делается под объемы бизнеса, то тут же появятся вопросы, потому что все профессионалы на рынке уже заняты, все при деле", - сказал он.
Также Ганеев отметил, что вопросами подготовки кадров занимается экспертный совет. У Сбербанка есть федеральные и региональные инициативы, поскольку важно повышать финансовую грамотность по этому направлению.
"Мы готовим таких специалистов не только в интересах "Сбера", но и для всего рынка. Идем сразу четырьмя путями: дистанционное обучение, очное и заочное обучение в "СберУниверситете", финансовая грамотность по федеральным и региональным программам, а также отдельные отношения с вузами, которые проявляют к этому интерес", - отметил он.
В Сбербанк приходят разные запросы по поводу обучения по исламскому банкингу: от индивидуальных лекций до включения блоков по партнерскому финансированию в экономические и юридические специальности - над этим также ведется работа, добавил Ганеев.
Программа обучения "Сбера" популярна, так как состав участников эксперимента постоянно расширяется, отметил старший вице-президент.
"Рынок разворачивается в эту сторону, и такие специалисты будут востребованы, причем не только внутри страны. Меняются направления трансграничных, международных сделок, а это особые отношения, юридические и географические обвязки. Соответственно, это может понадобиться в более широком смысле", - считает Ганеев.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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банки, финансы, казань, татарстан, башкирия, олег ганеев, сбербанк, госдума
Банки, Финансы, КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН, БАШКИРИЯ, Олег Ганеев, Сбербанк, Госдума
В Сбербанке заявили о наличии квалифицированных кадров в исламском банкинге
Ганеев: в Сбербанке достаточно квалифицированных кадров в сфере исламского банкинга
КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. В Сбербанке на текущий момент достаточно квалифицированных кадров в сфере исламского банкинга, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в рамках KazanForum.
Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга ("партнерского финансирования") проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года.
"В "Сбере" на текущий момент достаточно (квалифицированных кадров - ред.). Если решим расширяться, а это всегда делается под объемы бизнеса, то тут же появятся вопросы, потому что все профессионалы на рынке уже заняты, все при деле", - сказал он.
Также Ганеев отметил, что вопросами подготовки кадров занимается экспертный совет. У Сбербанка есть федеральные и региональные инициативы, поскольку важно повышать финансовую грамотность по этому направлению.
"Мы готовим таких специалистов не только в интересах "Сбера", но и для всего рынка. Идем сразу четырьмя путями: дистанционное обучение, очное и заочное обучение в "СберУниверситете", финансовая грамотность по федеральным и региональным программам, а также отдельные отношения с вузами, которые проявляют к этому интерес", - отметил он.
В Сбербанк приходят разные запросы по поводу обучения по исламскому банкингу: от индивидуальных лекций до включения блоков по партнерскому финансированию в экономические и юридические специальности - над этим также ведется работа, добавил Ганеев.
Программа обучения "Сбера" популярна, так как состав участников эксперимента постоянно расширяется, отметил старший вице-президент.
"Рынок разворачивается в эту сторону, и такие специалисты будут востребованы, причем не только внутри страны. Меняются направления трансграничных, международных сделок, а это особые отношения, юридические и географические обвязки. Соответственно, это может понадобиться в более широком смысле", - считает Ганеев.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.