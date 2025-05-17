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Сбербанк летом откроет первый офис исламского финансирования в Москве - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Сбербанк летом откроет первый офис исламского финансирования в Москве
Сбербанк летом откроет первый офис исламского финансирования в Москве - 17.05.2025, ПРАЙМ
Сбербанк летом откроет первый офис исламского финансирования в Москве
Сбербанк летом этого года планирует открыть первый офис исламского финансирования в Москве, сообщил старший вице-президент банка Олег Ганеев в интервью РИА... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T07:21+0300
2025-05-17T07:21+0300
банки
финансы
россия
казань
москва
татарстан
олег ганеев
сбербанк
госдума
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КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Сбербанк летом этого года планирует открыть первый офис исламского финансирования в Москве, сообщил старший вице-президент банка Олег Ганеев в интервью РИА Новости в рамках KazanForum. Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга ("партнерского финансирования") проводится в России с 1 сентября 2023 года на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года. "Летом планируем открыть первый офис партнерского финансирования в Москве", - сказал Ганеев. Следующим нормам шариата людям нельзя пользоваться классическими банковскими услугами: брать и размещать деньги под процент. Поэтому в исламской финансовой модели не выдаются классические займы под проценты, а используются другие формы. Это может быть рассрочка, лизинг или долевое финансирование. Халяльный инвестор также не терпит "греховных" проектов, таких, где фигурируют эротика и секс, азартные игры, казино, табак, алкоголь или оружие. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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банки, финансы, россия, казань, москва, татарстан, олег ганеев, сбербанк, госдума
Банки, Финансы, РОССИЯ, КАЗАНЬ, МОСКВА, ТАТАРСТАН, Олег Ганеев, Сбербанк, Госдума
07:21 17.05.2025
 
Сбербанк летом откроет первый офис исламского финансирования в Москве

Сбербанк летом откроет первый офис исламского финансирования в Москве

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КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Сбербанк летом этого года планирует открыть первый офис исламского финансирования в Москве, сообщил старший вице-президент банка Олег Ганеев в интервью РИА Новости в рамках KazanForum.
Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга ("партнерского финансирования") проводится в России с 1 сентября 2023 года на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года.
"Летом планируем открыть первый офис партнерского финансирования в Москве", - сказал Ганеев.
Следующим нормам шариата людям нельзя пользоваться классическими банковскими услугами: брать и размещать деньги под процент. Поэтому в исламской финансовой модели не выдаются классические займы под проценты, а используются другие формы. Это может быть рассрочка, лизинг или долевое финансирование.
Халяльный инвестор также не терпит "греховных" проектов, таких, где фигурируют эротика и секс, азартные игры, казино, табак, алкоголь или оружие.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
 
БанкиФинансыРОССИЯКАЗАНЬМОСКВАТАТАРСТАНОлег ГанеевСбербанкГосдума
 
 
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