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В Сбербанке оценили перспективы развития исламского банкинга в России
В Сбербанке оценили перспективы развития исламского банкинга в России - 17.05.2025, ПРАЙМ
В Сбербанке оценили перспективы развития исламского банкинга в России
Препятствий для развития исламского банкинга в России нет, но нужно проделать большую совместную работу для дальнейшего развития, сообщил старший вице-президент | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T09:59+0300
2025-05-17T09:59+0300
2025-05-17T09:59+0300
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КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Препятствий для развития исламского банкинга в России нет, но нужно проделать большую совместную работу для дальнейшего развития, сообщил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев в интервью РИА Новости в рамках KazanForum. Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга ("партнерского финансирования") проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года. "Препятствий особых нет. Но, конечно, большую работу придется проделать всем вместе: регулятору, экспертному совету, участникам рынка, учебным заведениям, просветительским и духовным лидерам мнений", - сказал он. Также Ганеев добавил, что Сбербанк, как федеральный банк, выступает за то, чтобы пилотный эксперимент по партнерскому финансированию был распространен сразу на всю Россию. "Нам так проще управлять, здесь важна стандартизация. Поэтому мы за расширение. Но какое решение будет принято - такое и будем выполнять", - пояснил он. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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банки, финансы, россия, сбербанк
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Сбербанк
В Сбербанке оценили перспективы развития исламского банкинга в России
Вице-президент Сбербанка Ганеев: препятствий для развития исламского банкинга в России нет
КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Препятствий для развития исламского банкинга в России нет, но нужно проделать большую совместную работу для дальнейшего развития, сообщил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев в интервью РИА Новости в рамках KazanForum.
Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга ("партнерского финансирования") проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года.
"Препятствий особых нет. Но, конечно, большую работу придется проделать всем вместе: регулятору, экспертному совету, участникам рынка, учебным заведениям, просветительским и духовным лидерам мнений", - сказал он.
Также Ганеев добавил, что Сбербанк, как федеральный банк, выступает за то, чтобы пилотный эксперимент по партнерскому финансированию был распространен сразу на всю Россию.
"Нам так проще управлять, здесь важна стандартизация. Поэтому мы за расширение. Но какое решение будет принято - такое и будем выполнять", - пояснил он.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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