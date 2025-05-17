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"Вопреки прогнозам": в США высказались об итогах переговоров РФ и Украины

"Вопреки прогнозам": в США высказались об итогах переговоров РФ и Украины - 17.05.2025, ПРАЙМ

"Вопреки прогнозам": в США высказались об итогах переговоров РФ и Украины

Издание American Conservative прокомментировало прошедшие накануне в Стамбуле переговоры России и Украины, отметив, что по мнению США, они завершились... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T10:48+0300

2025-05-17T10:48+0300

2025-05-17T10:48+0300

политика

россия

украина

переговоры

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Издание American Conservative прокомментировало прошедшие накануне в Стамбуле переговоры России и Украины, отметив, что по мнению США, они завершились результативно и стали важным шагом вперед."Вопреки прогнозам, первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией, состоявшиеся 16 мая в Стамбуле, прошли весьма успешно. Самое главное — обе стороны договорились продолжать переговоры. Для администрации Трампа, сделавшей прекращение боевых действий на Украине своим приоритетом, этот первый раунд переговоров знаменует собой именно тот прорыв, на который она рассчитывала", — сообщает издание.Автор материала также призвал США и дальше поддерживать усилия по достижению мира, несмотря на давление со стороны европейских союзников, настаивающих на более жесткой линии в отношении Москвы.Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямой диалог без предварительных условий, выразив готовность обсуждать пути к устойчивому прекращению огня.На переговорах в пятницу, длившихся около двух часов, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились обменяться позициями по вопросам прекращения боевых действий. Также достигнута предварительная договорённость о масштабном обмене пленными по формуле "1000 на 1000". По словам Мединского, украинская сторона выразила заинтересованность в возможной встрече лидеров двух государств, и Москва зафиксировала этот сигнал. Россия, подчеркнул он, настроена продолжать переговоры.

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россия, украина, переговоры