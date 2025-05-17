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Названы страны, где можно обменять рубли на местные валюты - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Названы страны, где можно обменять рубли на местные валюты
Названы страны, где можно обменять рубли на местные валюты - 17.05.2025, ПРАЙМ
Названы страны, где можно обменять рубли на местные валюты
Возможность обменять рубли на местную валюту за границей есть в десяти странах мира, популярных у российских путешественников - например, в Турции, Китае,... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T05:17+0300
2025-05-17T05:17+0300
бизнес
оаэ
турция
рф
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Возможность обменять рубли на местную валюту за границей есть в десяти странах мира, популярных у российских путешественников - например, в Турции, Китае, Казахстане и Грузии, выяснило РИА Новости, изучив данные сайтов местных обменных пунктов, расположенных в крупнейших аэропортах, а также сайты местных банков. Осенью прошлого года начались проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, что создает трудности в том числе российским туристам за рубежом. Валюту нового образца требуют, в частности, в ОАЭ и Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом. Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в декабре отмечал, что проблема наблюдается по всему миру, в том числе и в России ряд банков отказываются принимать купюры старого образца. А в феврале этого года российские банки предупредили клиентов о возможных сложностях с покупкой новых долларов: они не всегда есть в наличии. При этом некоторые из них стали брать комиссию за покупку американской валюты нового образца. РИА Новости изучило открытые данные сайтов обменников и крупнейших банков в аэропортах столиц и некоторых популярных курортов, а также предложения в черте самих городов. Поменять рубли, как в пункте обмена валюты в аэропорте, так и в банке в городе можно в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане. При этом в некоторых странах банки не сообщают о возможности обменять рубли, но это все еще можно сделать в обменниках в аэропорте после прилета. Такая возможность есть, например, в Китае. А в каких-то странах, чтобы за рубли получить местную валюту, придется добраться до банка в городе - в частности в ОАЭ, Южной Корее, Таиланде и Венгрии. Напротив, получить местную валюту за рубли не получится в обменниках и крупных банках Японии, Египта, Франции, Вьетнама, Танзании, ЮАР, Венесуэлы и Бразилии.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
192
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бизнес, оаэ, турция, рф
Бизнес, ОАЭ, ТУРЦИЯ, РФ
05:17 17.05.2025
 
Названы страны, где можно обменять рубли на местные валюты

Российские туристы могут обменять рубли в Турции, Китае, Казахстане и Грузии

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Возможность обменять рубли на местную валюту за границей есть в десяти странах мира, популярных у российских путешественников - например, в Турции, Китае, Казахстане и Грузии, выяснило РИА Новости, изучив данные сайтов местных обменных пунктов, расположенных в крупнейших аэропортах, а также сайты местных банков.
Осенью прошлого года начались проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, что создает трудности в том числе российским туристам за рубежом. Валюту нового образца требуют, в частности, в ОАЭ и Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом. Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в декабре отмечал, что проблема наблюдается по всему миру, в том числе и в России ряд банков отказываются принимать купюры старого образца.
А в феврале этого года российские банки предупредили клиентов о возможных сложностях с покупкой новых долларов: они не всегда есть в наличии. При этом некоторые из них стали брать комиссию за покупку американской валюты нового образца.
РИА Новости изучило открытые данные сайтов обменников и крупнейших банков в аэропортах столиц и некоторых популярных курортов, а также предложения в черте самих городов.
Поменять рубли, как в пункте обмена валюты в аэропорте, так и в банке в городе можно в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане.
При этом в некоторых странах банки не сообщают о возможности обменять рубли, но это все еще можно сделать в обменниках в аэропорте после прилета. Такая возможность есть, например, в Китае. А в каких-то странах, чтобы за рубли получить местную валюту, придется добраться до банка в городе - в частности в ОАЭ, Южной Корее, Таиланде и Венгрии.
Напротив, получить местную валюту за рубли не получится в обменниках и крупных банках Японии, Египта, Франции, Вьетнама, Танзании, ЮАР, Венесуэлы и Бразилии.
 
БизнесОАЭТУРЦИЯРФ
 
 
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