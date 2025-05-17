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Титов предлагает создать Союз виноделов БРИКС - 17.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Титов предлагает создать Союз виноделов БРИКС
Титов предлагает создать Союз виноделов БРИКС - 17.05.2025, ПРАЙМ
Титов предлагает создать Союз виноделов БРИКС
Владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов предлагает создать в рамках... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T02:16+0300
2025-05-17T02:16+0300
бизнес
экономика
россия
китай
бразилия
борис титов
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов предлагает создать в рамках БРИКС Союз виноделов для продвижения этого напитка. "На очередном саммите БРИКС, что состоится в начале июля в Рио-де-Жанейро, мы собираемся выступить с идеей создания Союза виноделов БРИКС, где угостим всех участников российским, бразильским и китайским вином", - сказал он в интервью РИА Новости. "Наши вина пока, конечно, не так известны, как французские, итальянские, чилийские, но для того мы и планируем учредить Союз виноделов БРИКС, чтобы продвигать этот напиток как в государствах нашего альянса, так и мира",- подчеркнул собеседник агентства. "К сожалению, в массе своей мы мало что знаем о производстве вина в своих странах. А ведь Бразилия, Китай уже не одно десятилетие серьезно занимаются виноделием. У них есть виноградники, собственное вино. Китай вообще сегодня входит в десятку самых привлекательных винных рынков",- заметил Титов. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 19 мая в 10.00 мск.
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бизнес, россия, китай, бразилия, борис титов
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, Борис Титов
02:16 17.05.2025
 
Титов предлагает создать Союз виноделов БРИКС

Борис Титов предлагает создать в рамках БРИКС Союз виноделов

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов предлагает создать в рамках БРИКС Союз виноделов для продвижения этого напитка.
"На очередном саммите БРИКС, что состоится в начале июля в Рио-де-Жанейро, мы собираемся выступить с идеей создания Союза виноделов БРИКС, где угостим всех участников российским, бразильским и китайским вином", - сказал он в интервью РИА Новости.
"Наши вина пока, конечно, не так известны, как французские, итальянские, чилийские, но для того мы и планируем учредить Союз виноделов БРИКС, чтобы продвигать этот напиток как в государствах нашего альянса, так и мира",- подчеркнул собеседник агентства.
"К сожалению, в массе своей мы мало что знаем о производстве вина в своих странах. А ведь Бразилия, Китай уже не одно десятилетие серьезно занимаются виноделием. У них есть виноградники, собственное вино. Китай вообще сегодня входит в десятку самых привлекательных винных рынков",- заметил Титов.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 19 мая в 10.00 мск.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙБРАЗИЛИЯБорис Титов
 
 
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