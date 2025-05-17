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Трамп планирует обсудить с Россией итоги переговоров в Стамбуле

Трамп планирует обсудить с Россией итоги переговоров в Стамбуле - 17.05.2025, ПРАЙМ

Трамп планирует обсудить с Россией итоги переговоров в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время планирует обсудить с российской стороной итоги переговоров в Стамбуле, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T00:22+0300

2025-05-17T00:22+0300

2025-05-17T00:22+0300

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 17 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ближайшее время планирует обсудить с российской стороной итоги переговоров в Стамбуле, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. "Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы прояснить то, что имело место (на переговорах в Стамбуле - ред.) и попытаться продвинуться вперед", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи Европейского политического сообщества в Албании, трансляцию вел Елисейский дворец в Х. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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россия, мировая экономика, украина, стамбул, рф, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир мединский