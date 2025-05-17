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Трамп назвал Ближний Восток очень важным регионом - 17.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп назвал Ближний Восток очень важным регионом
Трамп назвал Ближний Восток очень важным регионом - 17.05.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал Ближний Восток очень важным регионом
Ближний Восток является очень важным регионом, который склонялся в сторону Китая, заявил американский президент Дональд Трамп. | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T01:37+0300
2025-05-17T01:37+0300
экономика
мировая экономика
китай
ближний восток
кнр
дональд трамп
fox news
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ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Ближний Восток является очень важным регионом, который склонялся в сторону Китая, заявил американский президент Дональд Трамп. "Я всегда считал его очень важным регионом… они находились под очень сильными уговорами Китая, поскольку это навсегда решает топливную проблему КНР. Это не было их предпочтением, но они были на пути к этому. Они двигались в сторону Китая", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Глава Белого дома выразил уверенность, что в настоящее время подобного уже не происходит. "Это энергетическая столица мира. У них имеются массивные запасы энергии и других вещей", - добавил Трамп, говоря о Ближнем Востоке.
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4.7
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мировая экономика, китай, ближний восток, кнр, дональд трамп, fox news
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КНР, Дональд Трамп, Fox News
01:37 17.05.2025
 
Трамп назвал Ближний Восток очень важным регионом

Трамп назвал Ближний Восток очень важным регионом, склонявшимся в сторону Китая

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ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Ближний Восток является очень важным регионом, который склонялся в сторону Китая, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Я всегда считал его очень важным регионом… они находились под очень сильными уговорами Китая, поскольку это навсегда решает топливную проблему КНР. Это не было их предпочтением, но они были на пути к этому. Они двигались в сторону Китая", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Глава Белого дома выразил уверенность, что в настоящее время подобного уже не происходит.
"Это энергетическая столица мира. У них имеются массивные запасы энергии и других вещей", - добавил Трамп, говоря о Ближнем Востоке.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙБЛИЖНИЙ ВОСТОККНРДональд ТрампFox News
 
 
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