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СМИ: в ЕС расстроены тем, что Трамп не вводит новые санкции против России - 17.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: в ЕС расстроены тем, что Трамп не вводит новые санкции против России
СМИ: в ЕС расстроены тем, что Трамп не вводит новые санкции против России - 17.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: в ЕС расстроены тем, что Трамп не вводит новые санкции против России
Европейские чиновники расстроены и озадачены тем, что президент США Дональд Трамп не вводит новые санкции против России, передает агентство Блумберг со ссылкой... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T01:40+0300
2025-05-17T01:40+0300
экономика
мировая экономика
украина
рф
москва
дональд трамп
владимир мединский
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Европейские чиновники расстроены и озадачены тем, что президент США Дональд Трамп не вводит новые санкции против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Четвертого мая Трамп допустил подписание в будущем законопроекта о введении дополнительных санкций против России, заявив, что это будет зависеть от того, будет ли РФ двигаться в направлении мира в украинском конфликте. Восьмого мая Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине, отметив, что к этому можно прийти очень быстро, а в качестве меры контроля за соблюдением договоренности пригрозил санкциями. "Европейские официальные лица расстроены и озадачены явными постоянными изменениями курса Трампа.... Они надеялись, что события этой недели сделают для Трампа очевидным то,... что США должны строго ответить. Некоторые все еще верят, что американский президент будет придерживаться своих предыдущих угроз о введении так называемых вторичных санкций и банковских ограничений для Москвы", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
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5
4.7
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мировая экономика, украина, рф, москва, дональд трамп, владимир мединский, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Мединский, Владимир Путин
01:40 17.05.2025
 
СМИ: в ЕС расстроены тем, что Трамп не вводит новые санкции против России

Блумберг: в ЕС расстроены тем, что Трамп не вводит новые санкции против России

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Европейские чиновники расстроены и озадачены тем, что президент США Дональд Трамп не вводит новые санкции против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Четвертого мая Трамп допустил подписание в будущем законопроекта о введении дополнительных санкций против России, заявив, что это будет зависеть от того, будет ли РФ двигаться в направлении мира в украинском конфликте. Восьмого мая Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине, отметив, что к этому можно прийти очень быстро, а в качестве меры контроля за соблюдением договоренности пригрозил санкциями.
"Европейские официальные лица расстроены и озадачены явными постоянными изменениями курса Трампа.... Они надеялись, что события этой недели сделают для Трампа очевидным то,... что США должны строго ответить. Некоторые все еще верят, что американский президент будет придерживаться своих предыдущих угроз о введении так называемых вторичных санкций и банковских ограничений для Москвы", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАРФМОСКВАДональд ТрампВладимир МединскийВладимир Путин
 
 
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