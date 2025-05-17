https://1prime.ru/20250517/tramp-857670623.html
"Цирк продолжается". В США неожиданно высказались о Трампе
"Цирк продолжается". В США неожиданно высказались о Трампе - 17.05.2025, ПРАЙМ
"Цирк продолжается". В США неожиданно высказались о Трампе
Президент США Дональд Трамп роявляет навязчивую заинтересованность во встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявил бывший военный Марк Слебода в... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T08:25+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп роявляет навязчивую заинтересованность во встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявил бывший военный Марк Слебода в эфире YouTube-канала Dialogue Works.По словам экс-военнослужащего, американский лидер "одержим идеей" личной встречи с Путиным.Однако, как отметил эксперт, Владимир Путин поступает разумно, воздерживаясь от прямого диалога с главой Белого дома. Слебода пояснил, что приоритетом для Москвы в настоящее время остается урегулирование ситуации на Украине — как дипломатическим путем, так и военными средствами, при этом все необходимые инструменты у России для этого имеются."Мы сейчас в состоянии конфликта. И неважно, признаем мы это или нет. Но администрация Трампа пытается выставить себя в качестве беспристрастного посредника. <…> Цирк продолжается", - заключил эксперт.Трамп в последние дни все чаще заявляет о возможности встречи с российским президентом, отмечая при этом, что уверен в неизбежности этой встречи. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на данный момент конкретной подготовки к встрече российского и американского лидеров не ведется, и вопрос потенциальной встречи в предметном плане не обсуждался.Ранее Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. н выразил готовность к обсуждению возможности достижения устойчивого прекращения огня.На прошедших в пятницу переговорах, продолжавшихся около двух часов, помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сообщил о договоренности с украинской стороной представить взаимные позиции по вопросу прекращения боевых действий, а также о намерении провести крупный обмен пленными 1000 на 1000. По его словам, Киев также выразил заинтересованность во встрече лидеров двух стран, и Москва приняла это к сведению. Мединский подчеркнул, что Россия готова продолжать переговорный процесс.
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россия, владимир путин, сша, дональд трамп, украина, владимир мединский
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Мединский
"Цирк продолжается". В США неожиданно высказались о Трампе
Бывший военный Слебода: Трамп жаждет лично встретиться с Путиным
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп роявляет навязчивую заинтересованность во встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявил бывший военный Марк Слебода в эфире YouTube-канала
Dialogue Works.
По словам экс-военнослужащего, американский лидер "одержим идеей" личной встречи с Путиным.
Однако, как отметил эксперт, Владимир Путин поступает разумно, воздерживаясь от прямого диалога с главой Белого дома. Слебода пояснил, что приоритетом для Москвы в настоящее время остается урегулирование ситуации на Украине — как дипломатическим путем, так и военными средствами, при этом все необходимые инструменты у России для этого имеются.
"Мы сейчас в состоянии конфликта. И неважно, признаем мы это или нет. Но администрация Трампа пытается выставить себя в качестве беспристрастного посредника. <…> Цирк продолжается", - заключил эксперт.
Трамп в последние дни все чаще заявляет о возможности встречи с российским президентом, отмечая при этом, что уверен в неизбежности этой встречи. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на данный момент конкретной подготовки к встрече российского и американского лидеров не ведется, и вопрос потенциальной встречи в предметном плане не обсуждался.
Ранее Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. н выразил готовность к обсуждению возможности достижения устойчивого прекращения огня.
На прошедших в пятницу переговорах, продолжавшихся около двух часов, помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сообщил о договоренности с украинской стороной представить взаимные позиции по вопросу прекращения боевых действий, а также о намерении провести крупный обмен пленными 1000 на 1000. По его словам, Киев также выразил заинтересованность во встрече лидеров двух стран, и Москва приняла это к сведению. Мединский подчеркнул, что Россия готова продолжать переговорный процесс.
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