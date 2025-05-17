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Эрдоган заявил о намерении способствовать продолжению диалога РФ и Украины - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Эрдоган заявил о намерении способствовать продолжению диалога РФ и Украины
Эрдоган заявил о намерении способствовать продолжению диалога РФ и Украины - 17.05.2025, ПРАЙМ
Эрдоган заявил о намерении способствовать продолжению диалога РФ и Украины
Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров РФ и Украины и поддержания каналов связи между ними открытыми, заявил в субботу президент Турции... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T13:18+0300
2025-05-17T14:02+0300
политика
турция
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 17 мая - ПРАЙМ. Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров РФ и Украины и поддержания каналов связи между ними открытыми, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Мы приложим все усилия для продолжения переговоров между сторонами и поддержания каналов диалога между ними открытыми", - заявил Эрдоган журналистам по возвращении из Албании, отвечая на вопрос о переговорах РФ и Украины в Стамбуле."Наша главная мечта - получить четкий результат мирных переговоров", - цитирует Эрдогана телеканал TRT Haber.По словам турецкого лидера, переговоры были запланированы как "важный шаг на пути к миру".Эрдоган отметил, что Анкара не просто призывает завершить конфликт, а играет роль посредника и готовит почву для переговорного процесса. Он указал на приоритетность дипломатического урегулирования конфликта."Нельзя упускать шанс для переговоров. Эта война не может привести к какому-либо результату через бои", - заявил президент Турции.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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турция, реджеп тайип эрдоган, россия, украина, стамбул, переговоры
Политика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, переговоры
13:18 17.05.2025 (обновлено: 14:02 17.05.2025)
 
Эрдоган заявил о намерении способствовать продолжению диалога РФ и Украины

Эрдоган: Турция приложит усилия для поддержания открытыми каналов связи России и Украины

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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СТАМБУЛ, 17 мая - ПРАЙМ. Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров РФ и Украины и поддержания каналов связи между ними открытыми, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы приложим все усилия для продолжения переговоров между сторонами и поддержания каналов диалога между ними открытыми", - заявил Эрдоган журналистам по возвращении из Албании, отвечая на вопрос о переговорах РФ и Украины в Стамбуле.
"Наша главная мечта - получить четкий результат мирных переговоров", - цитирует Эрдогана телеканал TRT Haber.
По словам турецкого лидера, переговоры были запланированы как "важный шаг на пути к миру".
Эрдоган отметил, что Анкара не просто призывает завершить конфликт, а играет роль посредника и готовит почву для переговорного процесса. Он указал на приоритетность дипломатического урегулирования конфликта.
"Нельзя упускать шанс для переговоров. Эта война не может привести к какому-либо результату через бои", - заявил президент Турции.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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ПолитикаТУРЦИЯРеджеп Тайип ЭрдоганРОССИЯУКРАИНАСтамбулпереговоры
 
 
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