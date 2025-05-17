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Эрдоган сообщил о смягчении санкций со стороны США

Эрдоган сообщил о смягчении санкций со стороны США - 17.05.2025, ПРАЙМ

Эрдоган сообщил о смягчении санкций со стороны США

Администрация президента США Дональда Трампа смягчила санкции, введенные против Турции после покупки ею российских комплексов С-400, заявил в субботу турецкий... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T14:42+0300

2025-05-17T14:42+0300

2025-05-17T14:42+0300

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сша

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реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 17 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа смягчила санкции, введенные против Турции после покупки ею российских комплексов С-400, заявил в субботу турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. В пятницу он принял участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходил в Албании. "Можем спокойно сказать, что идет речь о смягчении санкций CAATSA (введенных по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - ред.). Мы встречались и обсуждали это с президентом Трампом и новым послом США Томом Барраком. Думаю, мы теперь быстрее пройдем через этот процесс с CAATSA. Никаких ограничений и препятствий для сотрудничества в оборонной промышленности между нами, двумя крупнейшими членами НАТО, не может быть", - цитирует канал TRT Haber заявление Эрдогана журналистам, сделанное по возвращении из Албании. Эрдоган отметил, что наладил с Трампом более открытый и конструктивный контакт, чем с предыдущей администрацией США. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

https://1prime.ru/20250516/sanktsii-857636324.html

турция

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турция, сша, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган