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"Овраг чужих интересов": Захарова призвала Киев идти по пути урегулирования

"Овраг чужих интересов": Захарова призвала Киев идти по пути урегулирования - 17.05.2025, ПРАЙМ

"Овраг чужих интересов": Захарова призвала Киев идти по пути урегулирования

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что даже сами представители киевского режима признают здравый смысл российских инициатив, поэтому особенно... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T15:07+0300

2025-05-17T15:07+0300

2025-05-17T15:16+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что даже сами представители киевского режима признают здравый смысл российских инициатив, поэтому особенно важно, чтобы Украина не позволяла "натовским советчикам" уводить ее с пути мирного урегулирования.Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига отметил важность встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле как минимум из-за решения об обмене пленными. Захарова. в свою очередь, напомнила, что именно Россия выступила с инициативой обмена, и эту идею реализовала делегация, уполномоченная президентом России Владимиром Путиным, несмотря на все насмешки и оскорбления, прозвучавшие со стороны Владимира Зеленского накануне проведения переговоров. Она также добавила, что если отбросить все оскорбления, ставшие для Киева чем-то привычным, смысл предложения Москвы становится очевидным даже представителям киевского режима."Именно так. Главное, чтобы граждане Украины не позволяли "натовским советчикам" снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее российский лидер выступил с предложением Украине о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает выхода на соглашение о прекращении огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, Россия ставит целью переговоров устранение первопричин конфликта и защиту интересов страны.Переговоры между Россией и Украиной состоялись в пятницу 16 мая, продлившись около двух часов. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, сообщил о договоренности с украинской стороной по обмену пленными 1000 на 1000. Кроме того, Москва и Киев согласились представить свои позиции по прекращению огня. По словам Мединского, украинская сторона запросила встречу лидеров двух стран, и Россия приняла это к сведению. Он также подчеркнул, что Москва готова продолжать переговорный процесс.

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россия, мария захарова, украина, владимир мединский, андрей сибига, европа, нато