https://1prime.ru/20250517/ukraina-857676227.html
"Овраг чужих интересов": Захарова призвала Киев идти по пути урегулирования
"Овраг чужих интересов": Захарова призвала Киев идти по пути урегулирования - 17.05.2025, ПРАЙМ
"Овраг чужих интересов": Захарова призвала Киев идти по пути урегулирования
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что даже сами представители киевского режима признают здравый смысл российских инициатив, поэтому особенно... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T15:07+0300
2025-05-17T15:07+0300
2025-05-17T15:16+0300
политика
россия
мария захарова
украина
владимир мединский
андрей сибига
европа
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_314651af7b0b57c0db388db8c198a78a.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что даже сами представители киевского режима признают здравый смысл российских инициатив, поэтому особенно важно, чтобы Украина не позволяла "натовским советчикам" уводить ее с пути мирного урегулирования.Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига отметил важность встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле как минимум из-за решения об обмене пленными. Захарова. в свою очередь, напомнила, что именно Россия выступила с инициативой обмена, и эту идею реализовала делегация, уполномоченная президентом России Владимиром Путиным, несмотря на все насмешки и оскорбления, прозвучавшие со стороны Владимира Зеленского накануне проведения переговоров. Она также добавила, что если отбросить все оскорбления, ставшие для Киева чем-то привычным, смысл предложения Москвы становится очевидным даже представителям киевского режима."Именно так. Главное, чтобы граждане Украины не позволяли "натовским советчикам" снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее российский лидер выступил с предложением Украине о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает выхода на соглашение о прекращении огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, Россия ставит целью переговоров устранение первопричин конфликта и защиту интересов страны.Переговоры между Россией и Украиной состоялись в пятницу 16 мая, продлившись около двух часов. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, сообщил о договоренности с украинской стороной по обмену пленными 1000 на 1000. Кроме того, Москва и Киев согласились представить свои позиции по прекращению огня. По словам Мединского, украинская сторона запросила встречу лидеров двух стран, и Россия приняла это к сведению. Он также подчеркнул, что Москва готова продолжать переговорный процесс.
https://1prime.ru/20250517/peskov-857673608.html
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_f3a2c81bbec633108f72f66ce91f6625.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, украина, владимир мединский, андрей сибига, европа, нато
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, УКРАИНА, Владимир Мединский, Андрей Сибига, ЕВРОПА, НАТО
"Овраг чужих интересов": Захарова призвала Киев идти по пути урегулирования
Захарова: Украина не должна позволить советчикам из НАТО сбить себя с верного пути
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что даже сами представители киевского режима признают здравый смысл российских инициатив, поэтому особенно важно, чтобы Украина не позволяла "натовским советчикам" уводить ее с пути мирного урегулирования.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига отметил важность встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле как минимум из-за решения об обмене пленными. Захарова. в свою очередь, напомнила, что именно Россия выступила с инициативой обмена, и эту идею реализовала делегация, уполномоченная президентом России Владимиром Путиным, несмотря на все насмешки и оскорбления, прозвучавшие со стороны Владимира Зеленского накануне проведения переговоров.
Она также добавила, что если отбросить все оскорбления, ставшие для Киева чем-то привычным, смысл предложения Москвы становится очевидным даже представителям киевского режима.
"Именно так. Главное, чтобы граждане Украины не позволяли "натовским советчикам" снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее российский лидер выступил с предложением Украине о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает выхода на соглашение о прекращении огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, Россия ставит целью переговоров устранение первопричин конфликта и защиту интересов страны.
Переговоры между Россией и Украиной состоялись в пятницу 16 мая, продлившись около двух часов. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, сообщил о договоренности с украинской стороной по обмену пленными 1000 на 1000. Кроме того, Москва и Киев согласились представить свои позиции по прекращению огня. По словам Мединского, украинская сторона запросила встречу лидеров двух стран, и Россия приняла это к сведению. Он также подчеркнул, что Москва готова продолжать переговорный процесс.
В Кремле назвали условия для встречи Путина и Зеленского