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"Овраг чужих интересов": Захарова призвала Киев идти по пути урегулирования - 17.05.2025, ПРАЙМ
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"Овраг чужих интересов": Захарова призвала Киев идти по пути урегулирования
"Овраг чужих интересов": Захарова призвала Киев идти по пути урегулирования - 17.05.2025, ПРАЙМ
"Овраг чужих интересов": Захарова призвала Киев идти по пути урегулирования
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что даже сами представители киевского режима признают здравый смысл российских инициатив, поэтому особенно... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T15:07+0300
2025-05-17T15:16+0300
политика
россия
мария захарова
украина
владимир мединский
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нато
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что даже сами представители киевского режима признают здравый смысл российских инициатив, поэтому особенно важно, чтобы Украина не позволяла "натовским советчикам" уводить ее с пути мирного урегулирования.Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига отметил важность встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле как минимум из-за решения об обмене пленными. Захарова. в свою очередь, напомнила, что именно Россия выступила с инициативой обмена, и эту идею реализовала делегация, уполномоченная президентом России Владимиром Путиным, несмотря на все насмешки и оскорбления, прозвучавшие со стороны Владимира Зеленского накануне проведения переговоров. Она также добавила, что если отбросить все оскорбления, ставшие для Киева чем-то привычным, смысл предложения Москвы становится очевидным даже представителям киевского режима."Именно так. Главное, чтобы граждане Украины не позволяли "натовским советчикам" снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее российский лидер выступил с предложением Украине о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает выхода на соглашение о прекращении огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, Россия ставит целью переговоров устранение первопричин конфликта и защиту интересов страны.Переговоры между Россией и Украиной состоялись в пятницу 16 мая, продлившись около двух часов. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, сообщил о договоренности с украинской стороной по обмену пленными 1000 на 1000. Кроме того, Москва и Киев согласились представить свои позиции по прекращению огня. По словам Мединского, украинская сторона запросила встречу лидеров двух стран, и Россия приняла это к сведению. Он также подчеркнул, что Москва готова продолжать переговорный процесс.
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россия, мария захарова, украина, владимир мединский, андрей сибига, европа, нато
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, УКРАИНА, Владимир Мединский, Андрей Сибига, ЕВРОПА, НАТО
15:07 17.05.2025 (обновлено: 15:16 17.05.2025)
 
"Овраг чужих интересов": Захарова призвала Киев идти по пути урегулирования

Захарова: Украина не должна позволить советчикам из НАТО сбить себя с верного пути

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что даже сами представители киевского режима признают здравый смысл российских инициатив, поэтому особенно важно, чтобы Украина не позволяла "натовским советчикам" уводить ее с пути мирного урегулирования.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига отметил важность встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле как минимум из-за решения об обмене пленными. Захарова. в свою очередь, напомнила, что именно Россия выступила с инициативой обмена, и эту идею реализовала делегация, уполномоченная президентом России Владимиром Путиным, несмотря на все насмешки и оскорбления, прозвучавшие со стороны Владимира Зеленского накануне проведения переговоров.
Она также добавила, что если отбросить все оскорбления, ставшие для Киева чем-то привычным, смысл предложения Москвы становится очевидным даже представителям киевского режима.
"Именно так. Главное, чтобы граждане Украины не позволяли "натовским советчикам" снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее российский лидер выступил с предложением Украине о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает выхода на соглашение о прекращении огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, Россия ставит целью переговоров устранение первопричин конфликта и защиту интересов страны.
Переговоры между Россией и Украиной состоялись в пятницу 16 мая, продлившись около двух часов. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, сообщил о договоренности с украинской стороной по обмену пленными 1000 на 1000. Кроме того, Москва и Киев согласились представить свои позиции по прекращению огня. По словам Мединского, украинская сторона запросила встречу лидеров двух стран, и Россия приняла это к сведению. Он также подчеркнул, что Москва готова продолжать переговорный процесс.
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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12:07
 
ПолитикаРОССИЯМария ЗахароваУКРАИНАВладимир МединскийАндрей СибигаЕВРОПАНАТО
 
 
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