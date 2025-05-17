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"Все идет по расписанию Кремля". На Западе запаниковали из-за успехов РФ - 17.05.2025, ПРАЙМ
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"Все идет по расписанию Кремля". На Западе запаниковали из-за успехов РФ
"Все идет по расписанию Кремля". На Западе запаниковали из-за успехов РФ - 17.05.2025, ПРАЙМ
"Все идет по расписанию Кремля". На Западе запаниковали из-за успехов РФ
Ситуация на Украине развивается по плану России, а Соединенные Штаты, судя по всему, не собирается этому препятствовать, утверждается в публикации телеканала -... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T15:20+0300
2025-05-17T15:22+0300
политика
конфликт на украине
урегулирование
россия
украина
сша
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Ситуация на Украине развивается по плану России, а Соединенные Штаты, судя по всему, не собирается этому препятствовать, утверждается в публикации телеканала - рупора Демпартии США - CNN. Как отмечается, в переговорах с Украиной Россия "сейчас может себе позволить минимальный результат". Якобы Кремлю достаточно лишь "имитировать готовность к мирному процессу, чтобы не слишком раздражать США". На самом же деле Москве, по утверждению CNN, мир на Украине невыгоден, и она продолжает реализовывать свои агрессивные планы в абсолютной уверенности, что выдержит усиление западных санкций.Другое дело - Украина, которая, как считают авторы статьи, вынуждена реально содействовать миру, чтобы не навлечь на себя гнев президента США Дональда Трампа."В итоге мирный процесс идет именно так, как хочет Россия. Медленно и по расписанию Кремля", – сетуют авторы материала.
https://1prime.ru/20250516/peregovory-857661249.html
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конфликт на украине, урегулирование, россия, украина, сша
Политика, Конфликт на Украине, урегулирование, РОССИЯ, УКРАИНА, США
15:20 17.05.2025 (обновлено: 15:22 17.05.2025)
 
"Все идет по расписанию Кремля". На Западе запаниковали из-за успехов РФ

CNN: мирный процесс развивается по плану России, а США этому не препятствуют

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
#Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Ситуация на Украине развивается по плану России, а Соединенные Штаты, судя по всему, не собирается этому препятствовать, утверждается в публикации телеканала - рупора Демпартии США - CNN.
Как отмечается, в переговорах с Украиной Россия "сейчас может себе позволить минимальный результат". Якобы Кремлю достаточно лишь "имитировать готовность к мирному процессу, чтобы не слишком раздражать США". На самом же деле Москве, по утверждению CNN, мир на Украине невыгоден, и она продолжает реализовывать свои агрессивные планы в абсолютной уверенности, что выдержит усиление западных санкций.
Другое дело - Украина, которая, как считают авторы статьи, вынуждена реально содействовать миру, чтобы не навлечь на себя гнев президента США Дональда Трампа.
Заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Офис генсека ООН прокомментировал переговоры России и Украины
Вчера, 17:48
"В итоге мирный процесс идет именно так, как хочет Россия. Медленно и по расписанию Кремля", – сетуют авторы материала.
 
ПолитикаКонфликт на УкраинеурегулированиеРОССИЯУКРАИНАСША
 
 
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