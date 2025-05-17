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"Все идет по расписанию Кремля". На Западе запаниковали из-за успехов РФ
"Все идет по расписанию Кремля". На Западе запаниковали из-за успехов РФ - 17.05.2025, ПРАЙМ
"Все идет по расписанию Кремля". На Западе запаниковали из-за успехов РФ
Ситуация на Украине развивается по плану России, а Соединенные Штаты, судя по всему, не собирается этому препятствовать, утверждается в публикации телеканала -... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T15:20+0300
2025-05-17T15:20+0300
2025-05-17T15:22+0300
политика
конфликт на украине
урегулирование
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Ситуация на Украине развивается по плану России, а Соединенные Штаты, судя по всему, не собирается этому препятствовать, утверждается в публикации телеканала - рупора Демпартии США - CNN. Как отмечается, в переговорах с Украиной Россия "сейчас может себе позволить минимальный результат". Якобы Кремлю достаточно лишь "имитировать готовность к мирному процессу, чтобы не слишком раздражать США". На самом же деле Москве, по утверждению CNN, мир на Украине невыгоден, и она продолжает реализовывать свои агрессивные планы в абсолютной уверенности, что выдержит усиление западных санкций.Другое дело - Украина, которая, как считают авторы статьи, вынуждена реально содействовать миру, чтобы не навлечь на себя гнев президента США Дональда Трампа."В итоге мирный процесс идет именно так, как хочет Россия. Медленно и по расписанию Кремля", – сетуют авторы материала.
https://1prime.ru/20250516/peregovory-857661249.html
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конфликт на украине, урегулирование, россия, украина, сша
Политика, Конфликт на Украине, урегулирование, РОССИЯ, УКРАИНА, США
"Все идет по расписанию Кремля". На Западе запаниковали из-за успехов РФ
CNN: мирный процесс развивается по плану России, а США этому не препятствуют
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ.
Ситуация на Украине развивается по плану России, а Соединенные Штаты, судя по всему, не собирается этому препятствовать, утверждается в публикации телеканала - рупора Демпартии США - CNN
.
Как отмечается, в переговорах с Украиной Россия "сейчас может себе позволить минимальный результат". Якобы Кремлю достаточно лишь "имитировать готовность к мирному процессу, чтобы не слишком раздражать США". На самом же деле Москве, по утверждению CNN, мир на Украине невыгоден, и она продолжает реализовывать свои агрессивные планы в абсолютной уверенности, что выдержит усиление западных санкций.
Другое дело - Украина, которая, как считают авторы статьи, вынуждена реально содействовать миру, чтобы не навлечь на себя гнев президента США Дональда Трампа.
Офис генсека ООН прокомментировал переговоры России и Украины
"В итоге мирный процесс идет именно так, как хочет Россия. Медленно и по расписанию Кремля", – сетуют авторы материала.