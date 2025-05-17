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Глава Минкультуры Любимова представит Россию на интронизации папы Римского - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Глава Минкультуры Любимова представит Россию на интронизации папы Римского
Глава Минкультуры Любимова представит Россию на интронизации папы Римского - 17.05.2025, ПРАЙМ
Глава Минкультуры Любимова представит Россию на интронизации папы Римского
Глава Минкультуры Ольга Любимова представит Россию на церемонии вступления папы Римского Льва XIV на апостольский престол, свидетельствует список делегаций,... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T14:59+0300
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ватикан
россия
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ВАТИКАН, 17 мая – ПРАЙМ. Глава Минкультуры Ольга Любимова представит Россию на церемонии вступления папы Римского Льва XIV на апостольский престол, свидетельствует список делегаций, опубликованный Ватиканом. Папа Лев XIV возглавит торжественную мессу по случаю начала понтификата в воскресенье в 10.00 (11.00 мск) на площади Святого Петра в Ватикане. Любимова также представляла Россию на церемонии похорон папы Франциска 26 апреля.
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ватикан, россия
ВАТИКАН, РОССИЯ
14:59 17.05.2025
 
Глава Минкультуры Любимова представит Россию на интронизации папы Римского

Глава Минкультуры Любимова представит Россию на интронизации папы Римского Льва XIV

© fotolia.com / MasterLuВатикан
Ватикан - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© fotolia.com / MasterLu
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ВАТИКАН, 17 мая – ПРАЙМ. Глава Минкультуры Ольга Любимова представит Россию на церемонии вступления папы Римского Льва XIV на апостольский престол, свидетельствует список делегаций, опубликованный Ватиканом.
Папа Лев XIV возглавит торжественную мессу по случаю начала понтификата в воскресенье в 10.00 (11.00 мск) на площади Святого Петра в Ватикане. Любимова также представляла Россию на церемонии похорон папы Франциска 26 апреля.
Россия и Ватикан договорились повысить уровень дипломатических отношений до уровня посольств
Папа Римский Лев XIV дал напутствие кардиналам
10 мая, 18:31
 
ВАТИКАНРОССИЯ
 
 
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