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Глава Минкультуры Любимова представит Россию на интронизации папы Римского

Глава Минкультуры Любимова представит Россию на интронизации папы Римского - 17.05.2025, ПРАЙМ

Глава Минкультуры Любимова представит Россию на интронизации папы Римского

Глава Минкультуры Ольга Любимова представит Россию на церемонии вступления папы Римского Льва XIV на апостольский престол, свидетельствует список делегаций,... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T14:59+0300

2025-05-17T14:59+0300

2025-05-17T14:59+0300

ватикан

россия

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ВАТИКАН, 17 мая – ПРАЙМ. Глава Минкультуры Ольга Любимова представит Россию на церемонии вступления папы Римского Льва XIV на апостольский престол, свидетельствует список делегаций, опубликованный Ватиканом. Папа Лев XIV возглавит торжественную мессу по случаю начала понтификата в воскресенье в 10.00 (11.00 мск) на площади Святого Петра в Ватикане. Любимова также представляла Россию на церемонии похорон папы Франциска 26 апреля.

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ватикан

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ватикан, россия