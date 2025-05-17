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Вучич надеется на начало диалога с Россией после обмена пленными
Вучич надеется на начало диалога с Россией после обмена пленными - 17.05.2025, ПРАЙМ
Вучич надеется на начало диалога с Россией после обмена пленными
Обсуждение обмена пленными между Россией и Украиной на переговорах в Стамбуле дает надежду на начало диалога и новые результаты, заявил президент Сербии... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T01:16+0300
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БЕЛГРАД, 17 мая – ПРАЙМ. Обсуждение обмена пленными между Россией и Украиной на переговорах в Стамбуле дает надежду на начало диалога и новые результаты, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства в пятницу участвовал в саммите Европейского политического сообщества в Тиране, откуда вечером прибыл в сербский Ниш, где в субботу начнется собрание инициированного им движения "За народ и государство".
"Я увидел, что было итогом разговоров в Стамбуле. Хорошо, что достигнута договоренность об обмене военнопленными, тысяча российских и тысяча украинских поедут домой, это самый большой обмен до сих пор. Это хорошая новость, значит – они начали разговаривать. Значит, дойдет и до каких-то других результатов", - заявил Вучич в эфире TV Pink из Ниша.
Он выразил неуверенность в том, что вооруженный конфликт на Украине скоро завершится, так как, по его словам, российская сторона отдает себе отчет в преимуществе на поле боя и хочет максимально укрепить свою позицию "на земле" для дальнейших переговоров.
"Кая Каллас (глава дипломатии ЕС – ред.), конечно, сказала, "почему ты был в Москве (9 мая – ред.), почему ты не был в одном другом месте (Киеве – ред.)?" и так далее, я ответил. Имею право сказать, что она сказала, но было бы нечестно говорить, что я ответил. После мы остались на разговор 15 минут вдвоем, спасибо, что она меня выслушала и через 5-6 дней приезжает в Белград. Не верю, что будет много чего для публики, но у нас будут стратегические существенные разговоры", - подчеркнул сербский лидер.
В обращении к cогражданам 2 марта 2022 года президент Сербии сообщил, что власти страны по решению Совета национальной безопасности поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.
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РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, Стамбул, Александр Вучич, Владимир Мединский, Кая Каллас, ЕС, ООН
Вучич надеется на начало диалога с Россией после обмена пленными
Президент Сербии Вучич: обмен пленными дает надежду на начало диалога
БЕЛГРАД, 17 мая – ПРАЙМ. Обсуждение обмена пленными между Россией и Украиной на переговорах в Стамбуле дает надежду на начало диалога и новые результаты, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства в пятницу участвовал в саммите Европейского политического сообщества в Тиране, откуда вечером прибыл в сербский Ниш, где в субботу начнется собрание инициированного им движения "За народ и государство".
"Я увидел, что было итогом разговоров в Стамбуле. Хорошо, что достигнута договоренность об обмене военнопленными, тысяча российских и тысяча украинских поедут домой, это самый большой обмен до сих пор. Это хорошая новость, значит – они начали разговаривать. Значит, дойдет и до каких-то других результатов", - заявил Вучич в эфире TV Pink из Ниша.
Он выразил неуверенность в том, что вооруженный конфликт на Украине скоро завершится, так как, по его словам, российская сторона отдает себе отчет в преимуществе на поле боя и хочет максимально укрепить свою позицию "на земле" для дальнейших переговоров.
"Кая Каллас (глава дипломатии ЕС – ред.), конечно, сказала, "почему ты был в Москве (9 мая – ред.), почему ты не был в одном другом месте (Киеве – ред.)?" и так далее, я ответил. Имею право сказать, что она сказала, но было бы нечестно говорить, что я ответил. После мы остались на разговор 15 минут вдвоем, спасибо, что она меня выслушала и через 5-6 дней приезжает в Белград. Не верю, что будет много чего для публики, но у нас будут стратегические существенные разговоры", - подчеркнул сербский лидер.
В обращении к cогражданам 2 марта 2022 года президент Сербии сообщил, что власти страны по решению Совета национальной безопасности поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.