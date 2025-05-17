https://1prime.ru/20250517/vychet-857679118.html

Путин поручил включать спорторганизации в перечень для налогового вычета

Путин поручил включать спорторганизации в перечень для налогового вычета - 17.05.2025, ПРАЙМ

Путин поручил включать спорторганизации в перечень для налогового вычета

Путин поручил автоматически включать спортивные организации в перечень компаний для налогового вычета и размещать список на сайте Минспорта. | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T18:45+0300

2025-05-17T18:45+0300

2025-05-17T19:27+0300

экономика

владимир путин

поручения

спорт

налоговый вычет

https://cdnn.1prime.ru/img/76407/93/764079365_0:136:3073:1864_1920x0_80_0_0_fd3540d28ef8d12b932f1a733d952126.jpg

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Путин поручил автоматически включать спортивные организации в перечень компаний для налогового вычета и размещать список на сайте Минспорта. Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, прошедшего 14 апреля 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить включение в автоматическом режиме (на основании сведений, находящихся в распоряжении государственных органов) физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве одного из видов деятельности, в перечень таких организаций и индивидуальных предпринимателей в целях предоставления налогоплательщикам социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг", - говорится в сообщении.Вместе с тем президент России поручил правительству усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам получения налогоплательщиками социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг, а также стандартного налогового вычета за плановую сдачу ГТО."Правительству РФ разработать совместно с исполнительными органами субъектов РФ и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию", утвердить и реализовать комплекс мер, направленных на усиление информационно-разъяснительной работы по вопросам получения налогоплательщиком социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг, а также стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с выполнением нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", - говорится в перечне поручений.Согласно документу, доклад по данному вопросу ожидается до 1 июля, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены глава кабмина РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ, руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.

https://1prime.ru/20250517/lesoustroystvo-857678812.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, поручения, спорт, налоговый вычет