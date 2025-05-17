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Путин поручил включать спорторганизации в перечень для налогового вычета - 17.05.2025, ПРАЙМ
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Путин поручил включать спорторганизации в перечень для налогового вычета
Путин поручил включать спорторганизации в перечень для налогового вычета - 17.05.2025, ПРАЙМ
Путин поручил включать спорторганизации в перечень для налогового вычета
Путин поручил автоматически включать спортивные организации в перечень компаний для налогового вычета и размещать список на сайте Минспорта. | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T18:45+0300
2025-05-17T19:27+0300
экономика
владимир путин
поручения
спорт
налоговый вычет
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Путин поручил автоматически включать спортивные организации в перечень компаний для налогового вычета и размещать список на сайте Минспорта. Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, прошедшего 14 апреля 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить включение в автоматическом режиме (на основании сведений, находящихся в распоряжении государственных органов) физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве одного из видов деятельности, в перечень таких организаций и индивидуальных предпринимателей в целях предоставления налогоплательщикам социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг", - говорится в сообщении.Вместе с тем президент России поручил правительству усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам получения налогоплательщиками социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг, а также стандартного налогового вычета за плановую сдачу ГТО."Правительству РФ разработать совместно с исполнительными органами субъектов РФ и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию", утвердить и реализовать комплекс мер, направленных на усиление информационно-разъяснительной работы по вопросам получения налогоплательщиком социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг, а также стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с выполнением нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", - говорится в перечне поручений.Согласно документу, доклад по данному вопросу ожидается до 1 июля, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены глава кабмина РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ, руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
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владимир путин, поручения, спорт, налоговый вычет
Экономика, Владимир Путин, поручения, спорт, налоговый вычет
18:45 17.05.2025 (обновлено: 19:27 17.05.2025)
 
Путин поручил включать спорторганизации в перечень для налогового вычета

Путин поручил автоматически включать спортивные организации для налогового вычета

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛегкая атлетика
Легкая атлетика - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Путин поручил автоматически включать спортивные организации в перечень компаний для налогового вычета и размещать список на сайте Минспорта.
Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, прошедшего 14 апреля 2025 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить включение в автоматическом режиме (на основании сведений, находящихся в распоряжении государственных органов) физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве одного из видов деятельности, в перечень таких организаций и индивидуальных предпринимателей в целях предоставления налогоплательщикам социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг", - говорится в сообщении.
Вместе с тем президент России поручил правительству усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам получения налогоплательщиками социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг, а также стандартного налогового вычета за плановую сдачу ГТО.
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Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении работ по лесоустройству
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"Правительству РФ разработать совместно с исполнительными органами субъектов РФ и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию", утвердить и реализовать комплекс мер, направленных на усиление информационно-разъяснительной работы по вопросам получения налогоплательщиком социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг, а также стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с выполнением нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", - говорится в перечне поручений.
Согласно документу, доклад по данному вопросу ожидается до 1 июля, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены глава кабмина РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ, руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
 
ЭкономикаВладимир Путинпорученияспортналоговый вычет
 
 
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