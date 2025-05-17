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Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за диспансеризацию и ГТО

Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за диспансеризацию и ГТО - 17.05.2025, ПРАЙМ

Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за диспансеризацию и ГТО

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Народным фронтом" принять меры, чтобы россияне, регулярно проходящие диспансеризацию и сдающие... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T19:32+0300

2025-05-17T19:32+0300

2025-05-17T19:33+0300

экономика

владимир путин

поручения

налоговый вычет

диспансеризация

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Народным фронтом" принять меры, чтобы россияне, регулярно проходящие диспансеризацию и сдающие нормативы ГТО, могли ежегодно получать налоговый вычет, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Принять меры, направленные на предоставление налогоплательщику, регулярно проходящему диспансеризацию и успешно выполняющему нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", права на ежегодное получение cтандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (с учетом установленной в зависимости от возраста периодичности проведения диспансеризации)", - говорится в тексте поручения. Кроме того, Путин поручил представить предложения о предоставлении налогоплательщику социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой им физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных его супруге (супругу), родителям. Срок исполнения поручения - 1 октября.

https://1prime.ru/20250517/vychet-857679118.html

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владимир путин, поручения, налоговый вычет, диспансеризация