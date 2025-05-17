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Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за диспансеризацию и ГТО
Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за диспансеризацию и ГТО - 17.05.2025, ПРАЙМ
Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за диспансеризацию и ГТО
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Народным фронтом" принять меры, чтобы россияне, регулярно проходящие диспансеризацию и сдающие... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T19:32+0300
2025-05-17T19:32+0300
2025-05-17T19:33+0300
экономика
владимир путин
поручения
налоговый вычет
диспансеризация
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Народным фронтом" принять меры, чтобы россияне, регулярно проходящие диспансеризацию и сдающие нормативы ГТО, могли ежегодно получать налоговый вычет, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Принять меры, направленные на предоставление налогоплательщику, регулярно проходящему диспансеризацию и успешно выполняющему нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", права на ежегодное получение cтандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (с учетом установленной в зависимости от возраста периодичности проведения диспансеризации)", - говорится в тексте поручения. Кроме того, Путин поручил представить предложения о предоставлении налогоплательщику социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой им физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных его супруге (супругу), родителям. Срок исполнения поручения - 1 октября.
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владимир путин, поручения, налоговый вычет, диспансеризация
Экономика, Владимир Путин, поручения, налоговый вычет, диспансеризация
Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за диспансеризацию и ГТО
Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за диспансеризацию и сдачу ГТО
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Народным фронтом" принять меры, чтобы россияне, регулярно проходящие диспансеризацию и сдающие нормативы ГТО, могли ежегодно получать налоговый вычет, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Принять меры, направленные на предоставление налогоплательщику, регулярно проходящему диспансеризацию и успешно выполняющему нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", права на ежегодное получение cтандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (с учетом установленной в зависимости от возраста периодичности проведения диспансеризации)", - говорится в тексте поручения.
Путин поручил включить спорторганизации в перечень для налогового вычета
Кроме того, Путин поручил представить предложения о предоставлении налогоплательщику социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой им физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных его супруге (супругу), родителям.
Срок исполнения поручения - 1 октября.