https://1prime.ru/20250517/zelenskiy-857672692.html
"Коалиция нежелающих": журналист высмеял Зеленского после фото в Албании
"Коалиция нежелающих": журналист высмеял Зеленского после фото в Албании - 17.05.2025, ПРАЙМ
"Коалиция нежелающих": журналист высмеял Зеленского после фото в Албании
Ирландский журналист Чей Боуз в ироничной форме прокомментировал участие Владимира Зеленского во встрече с европейскими лидерами в Тиране, которая прошла в тот... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T11:01+0300
2025-05-17T11:01+0300
2025-05-17T11:01+0300
политика
украина
владимир зеленский
франция
фрг
великобритания
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/11/857671951_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_71ef3d35f5257824336933b938b48b6d.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в ироничной форме прокомментировал участие Владимира Зеленского во встрече с европейскими лидерами в Тиране, которая прошла в тот же день, когда в Стамбуле состоялся первый раунд прямых российско-украинских переговоров."Коалиция нежелающих встретиться с реальностью", — сыронизировал он в соцсети X, комментируя фотографию со встречи.Как сообщило в пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя офиса президента Сергея Никифорова, в рамках встречи в Албании европейские лидеры совместно с Зеленским провели телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По данным CNN, основным предметом обсуждения стала ситуация вокруг переговоров между Москвой и Киевом, прошедших в Стамбуле.По окончании саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что, по его мнению, позиция России на переговорах "неприемлема", и добавил, что обсуждал этот вопрос с американским лидером. Российское посольство в Лондоне в ответ выразило недоумение по поводу подобных заявлений.На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с инициативой возобновить диалог с Украиной без предварительных условий, указав на возможность достижения прочного перемирия.В пятницу в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, которые продлились около двух часов. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны обсудили обоюдное видение прекращения боевых действий и договорились о крупном обмене пленными по формуле "1000 на 1000". Кроме того, Киев запросил встречу лидеров двух стран, и Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил, что российская сторона готова продолжать переговорный процесс.
https://1prime.ru/20250517/ssha-857672567.html
украина
франция
фрг
великобритания
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/11/857671951_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_641a779f6e69a346d3c05b8da8fcaef1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, франция, фрг, великобритания, польша
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ФРАНЦИЯ, ФРГ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОЛЬША
"Коалиция нежелающих": журналист высмеял Зеленского после фото в Албании
Боуз сыронизировал над фото со встречи Зеленского с Макроном, Стармером, Мерцем и Туском
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в ироничной форме прокомментировал участие Владимира Зеленского во встрече с европейскими лидерами в Тиране, которая прошла в тот же день, когда в Стамбуле состоялся первый раунд прямых российско-украинских переговоров.
"Коалиция нежелающих встретиться с реальностью", — сыронизировал он в соцсети X
, комментируя фотографию со встречи.
Как сообщило в пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя офиса президента Сергея Никифорова, в рамках встречи в Албании европейские лидеры совместно с Зеленским провели телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По данным CNN, основным предметом обсуждения стала ситуация вокруг переговоров между Москвой и Киевом, прошедших в Стамбуле.
По окончании саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что, по его мнению, позиция России на переговорах "неприемлема", и добавил, что обсуждал этот вопрос с американским лидером. Российское посольство в Лондоне в ответ выразило недоумение по поводу подобных заявлений.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с инициативой возобновить диалог с Украиной без предварительных условий, указав на возможность достижения прочного перемирия.
В пятницу в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, которые продлились около двух часов. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны обсудили обоюдное видение прекращения боевых действий и договорились о крупном обмене пленными по формуле "1000 на 1000". Кроме того, Киев запросил встречу лидеров двух стран, и Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил, что российская сторона готова продолжать переговорный процесс.
"Вопреки прогнозам": в США высказались об итогах переговоров РФ и Украины