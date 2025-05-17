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"Коалиция нежелающих": журналист высмеял Зеленского после фото в Албании

"Коалиция нежелающих": журналист высмеял Зеленского после фото в Албании - 17.05.2025, ПРАЙМ

"Коалиция нежелающих": журналист высмеял Зеленского после фото в Албании

Ирландский журналист Чей Боуз в ироничной форме прокомментировал участие Владимира Зеленского во встрече с европейскими лидерами в Тиране, которая прошла в тот... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T11:01+0300

2025-05-17T11:01+0300

2025-05-17T11:01+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в ироничной форме прокомментировал участие Владимира Зеленского во встрече с европейскими лидерами в Тиране, которая прошла в тот же день, когда в Стамбуле состоялся первый раунд прямых российско-украинских переговоров."Коалиция нежелающих встретиться с реальностью", — сыронизировал он в соцсети X, комментируя фотографию со встречи.Как сообщило в пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя офиса президента Сергея Никифорова, в рамках встречи в Албании европейские лидеры совместно с Зеленским провели телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По данным CNN, основным предметом обсуждения стала ситуация вокруг переговоров между Москвой и Киевом, прошедших в Стамбуле.По окончании саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что, по его мнению, позиция России на переговорах "неприемлема", и добавил, что обсуждал этот вопрос с американским лидером. Российское посольство в Лондоне в ответ выразило недоумение по поводу подобных заявлений.На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с инициативой возобновить диалог с Украиной без предварительных условий, указав на возможность достижения прочного перемирия.В пятницу в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, которые продлились около двух часов. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны обсудили обоюдное видение прекращения боевых действий и договорились о крупном обмене пленными по формуле "1000 на 1000". Кроме того, Киев запросил встречу лидеров двух стран, и Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил, что российская сторона готова продолжать переговорный процесс.

https://1prime.ru/20250517/ssha-857672567.html

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украина, владимир зеленский, франция, фрг, великобритания, польша