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"Коалиция нежелающих": журналист высмеял Зеленского после фото в Албании - 17.05.2025, ПРАЙМ
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"Коалиция нежелающих": журналист высмеял Зеленского после фото в Албании
"Коалиция нежелающих": журналист высмеял Зеленского после фото в Албании - 17.05.2025, ПРАЙМ
"Коалиция нежелающих": журналист высмеял Зеленского после фото в Албании
Ирландский журналист Чей Боуз в ироничной форме прокомментировал участие Владимира Зеленского во встрече с европейскими лидерами в Тиране, которая прошла в тот... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T11:01+0300
2025-05-17T11:01+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в ироничной форме прокомментировал участие Владимира Зеленского во встрече с европейскими лидерами в Тиране, которая прошла в тот же день, когда в Стамбуле состоялся первый раунд прямых российско-украинских переговоров."Коалиция нежелающих встретиться с реальностью", — сыронизировал он в соцсети X, комментируя фотографию со встречи.Как сообщило в пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя офиса президента Сергея Никифорова, в рамках встречи в Албании европейские лидеры совместно с Зеленским провели телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По данным CNN, основным предметом обсуждения стала ситуация вокруг переговоров между Москвой и Киевом, прошедших в Стамбуле.По окончании саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что, по его мнению, позиция России на переговорах "неприемлема", и добавил, что обсуждал этот вопрос с американским лидером. Российское посольство в Лондоне в ответ выразило недоумение по поводу подобных заявлений.На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с инициативой возобновить диалог с Украиной без предварительных условий, указав на возможность достижения прочного перемирия.В пятницу в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, которые продлились около двух часов. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны обсудили обоюдное видение прекращения боевых действий и договорились о крупном обмене пленными по формуле "1000 на 1000". Кроме того, Киев запросил встречу лидеров двух стран, и Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил, что российская сторона готова продолжать переговорный процесс.
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украина, владимир зеленский, франция, фрг, великобритания, польша
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ФРАНЦИЯ, ФРГ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОЛЬША
11:01 17.05.2025
 
"Коалиция нежелающих": журналист высмеял Зеленского после фото в Албании

Боуз сыронизировал над фото со встречи Зеленского с Макроном, Стармером, Мерцем и Туском

© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing StreetДональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025 - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing Street
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в ироничной форме прокомментировал участие Владимира Зеленского во встрече с европейскими лидерами в Тиране, которая прошла в тот же день, когда в Стамбуле состоялся первый раунд прямых российско-украинских переговоров.
"Коалиция нежелающих встретиться с реальностью", — сыронизировал он в соцсети X, комментируя фотографию со встречи.
Как сообщило в пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя офиса президента Сергея Никифорова, в рамках встречи в Албании европейские лидеры совместно с Зеленским провели телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По данным CNN, основным предметом обсуждения стала ситуация вокруг переговоров между Москвой и Киевом, прошедших в Стамбуле.
По окончании саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что, по его мнению, позиция России на переговорах "неприемлема", и добавил, что обсуждал этот вопрос с американским лидером. Российское посольство в Лондоне в ответ выразило недоумение по поводу подобных заявлений.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с инициативой возобновить диалог с Украиной без предварительных условий, указав на возможность достижения прочного перемирия.
В пятницу в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, которые продлились около двух часов. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны обсудили обоюдное видение прекращения боевых действий и договорились о крупном обмене пленными по формуле "1000 на 1000". Кроме того, Киев запросил встречу лидеров двух стран, и Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил, что российская сторона готова продолжать переговорный процесс.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийФРАНЦИЯФРГВЕЛИКОБРИТАНИЯПОЛЬША
 
 
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