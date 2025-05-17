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"Попал в капкан": Медведчук высказался о попытке Зеленского вызвать скандал - 17.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250517/zelenskiy-857672856.html
"Попал в капкан": Медведчук высказался о попытке Зеленского вызвать скандал
"Попал в капкан": Медведчук высказался о попытке Зеленского вызвать скандал - 17.05.2025, ПРАЙМ
"Попал в капкан": Медведчук высказался о попытке Зеленского вызвать скандал
Виктор Медведчук, возглавляющий совет движения "Другая Украина" и ранее руководивший запрещенной на Украине партией "Оппозиционная платформа — За жизнь",... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T11:27+0300
2025-05-17T11:27+0300
политика
украина
владимир зеленский
стамбул
россия
владимир мединский
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Виктор Медведчук, возглавляющий совет движения "Другая Украина" и ранее руководивший запрещенной на Украине партией "Оппозиционная платформа — За жизнь", прокомментировал поведение Владимира Зеленского в связи с переговорами в Стамбуле. По его словам, Зеленский, назвав российскую делегацию "бутафорской" попытался устроить скандал и сорвать переговоры, но его попытки успехом не увенчались.По словам Медведчука, сразу после прибытия в Анкару Зеленский устроил публичный скандал, обвиняя Россию в том, что она якобы направила на переговоры "бутафорскую" делегацию. ОН подчеркнул, что Зеленский рассчитывал на поддержку своих "воплей" со стороны западных СМИ, что позволило бы ему вернуться в Киев в образе победителя. Однако, как отмечает политик, подобный сценарий был обречен с самого начала."Попытка сорвать переговоры и обвинить во всем этом Россию у Зеленского пока не удалась. Нелегитимный продолжает прыгать, как карась на сковородке, когда обстоятельства для него становятся с каждым днем все хуже. История переговоров в Стамбуле превратилась в историю того, как Зеленский отказывается от чего-либо, а потом соглашается", - сообщается в заявлении Медведчука, которое опубликовано на сайте движения "Другая Украина". Политик также подчеркнул, что Зеленский представляет страну, доведённую им же до экономического краха. По мнению Медведчука, реальную роль в переговорах играет не сам глава киевского режима, а американская сторона, в частности, президент США Дональд Трамп. Как выразился Медведчук, именно Трамп способен управлять действиями Зеленского в переговорном процессе, игнорируя его "истерики". "Сегодня он (Зеленский - ред.) попал в капкан, который сам себе приготовил: воевать дальше нет денег и средств, заключить мирный договор – подписать себе приговор, как политическому авантюристу, который преступно повел украинский народ на убой", - заключил Медведчук. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала слова Зеленского о "бутафорной" делегации, назвав самого Зеленского неудачником, позволяющим себе недопустимые высказывания о заслуженных людях.Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением Киеву по возобновлению прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер также выразил надежду на достижение реального прекращения огня. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва заинтересована в поиске устойчивого мирного решения, которое бы устраняло причины конфликта и учитывало интересы страны.Переговоры между российской и украинской делегациями прошли в пятницу в Стамбуле и длились около двух часов. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о договоренности России и Украины провести обмен пленными 1000 на 1000, а также о намерении сторон представить взаимные предложения по прекращению боевых действий. В свою очередь, украинская сторона запросила встречу глав государств, и Россия приняла этот сигнал. Кроме того, Мединский заявил о готовности России продолжить переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после завершения встречи российская делегация покинула Стамбул.
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украина, владимир зеленский, стамбул, россия, владимир мединский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Стамбул, РОССИЯ, Владимир Мединский
11:27 17.05.2025
 
"Попал в капкан": Медведчук высказался о попытке Зеленского вызвать скандал

Медведчук: Зеленский, несмотря на провокации, не смог сорвать переговоры в Стамбуле

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Виктор Медведчук, возглавляющий совет движения "Другая Украина" и ранее руководивший запрещенной на Украине партией "Оппозиционная платформа — За жизнь", прокомментировал поведение Владимира Зеленского в связи с переговорами в Стамбуле. По его словам, Зеленский, назвав российскую делегацию "бутафорской" попытался устроить скандал и сорвать переговоры, но его попытки успехом не увенчались.
По словам Медведчука, сразу после прибытия в Анкару Зеленский устроил публичный скандал, обвиняя Россию в том, что она якобы направила на переговоры "бутафорскую" делегацию. ОН подчеркнул, что Зеленский рассчитывал на поддержку своих "воплей" со стороны западных СМИ, что позволило бы ему вернуться в Киев в образе победителя. Однако, как отмечает политик, подобный сценарий был обречен с самого начала.
"Попытка сорвать переговоры и обвинить во всем этом Россию у Зеленского пока не удалась. Нелегитимный продолжает прыгать, как карась на сковородке, когда обстоятельства для него становятся с каждым днем все хуже. История переговоров в Стамбуле превратилась в историю того, как Зеленский отказывается от чего-либо, а потом соглашается", - сообщается в заявлении Медведчука, которое опубликовано на сайте движения "Другая Украина".
Политик также подчеркнул, что Зеленский представляет страну, доведённую им же до экономического краха. По мнению Медведчука, реальную роль в переговорах играет не сам глава киевского режима, а американская сторона, в частности, президент США Дональд Трамп. Как выразился Медведчук, именно Трамп способен управлять действиями Зеленского в переговорном процессе, игнорируя его "истерики".
"Сегодня он (Зеленский - ред.) попал в капкан, который сам себе приготовил: воевать дальше нет денег и средств, заключить мирный договор – подписать себе приговор, как политическому авантюристу, который преступно повел украинский народ на убой", - заключил Медведчук.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала слова Зеленского о "бутафорной" делегации, назвав самого Зеленского неудачником, позволяющим себе недопустимые высказывания о заслуженных людях.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением Киеву по возобновлению прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер также выразил надежду на достижение реального прекращения огня. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва заинтересована в поиске устойчивого мирного решения, которое бы устраняло причины конфликта и учитывало интересы страны.
Переговоры между российской и украинской делегациями прошли в пятницу в Стамбуле и длились около двух часов. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о договоренности России и Украины провести обмен пленными 1000 на 1000, а также о намерении сторон представить взаимные предложения по прекращению боевых действий. В свою очередь, украинская сторона запросила встречу глав государств, и Россия приняла этот сигнал. Кроме того, Мединский заявил о готовности России продолжить переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после завершения встречи российская делегация покинула Стамбул.
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025 - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
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11:01
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийСтамбулРОССИЯВладимир Мединский
 
 
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