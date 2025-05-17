https://1prime.ru/20250517/zelenskiy-857672856.html

"Попал в капкан": Медведчук высказался о попытке Зеленского вызвать скандал

"Попал в капкан": Медведчук высказался о попытке Зеленского вызвать скандал - 17.05.2025, ПРАЙМ

"Попал в капкан": Медведчук высказался о попытке Зеленского вызвать скандал

Виктор Медведчук, возглавляющий совет движения "Другая Украина" и ранее руководивший запрещенной на Украине партией "Оппозиционная платформа — За жизнь",... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T11:27+0300

2025-05-17T11:27+0300

2025-05-17T11:27+0300

политика

украина

владимир зеленский

стамбул

россия

владимир мединский

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Виктор Медведчук, возглавляющий совет движения "Другая Украина" и ранее руководивший запрещенной на Украине партией "Оппозиционная платформа — За жизнь", прокомментировал поведение Владимира Зеленского в связи с переговорами в Стамбуле. По его словам, Зеленский, назвав российскую делегацию "бутафорской" попытался устроить скандал и сорвать переговоры, но его попытки успехом не увенчались.По словам Медведчука, сразу после прибытия в Анкару Зеленский устроил публичный скандал, обвиняя Россию в том, что она якобы направила на переговоры "бутафорскую" делегацию. ОН подчеркнул, что Зеленский рассчитывал на поддержку своих "воплей" со стороны западных СМИ, что позволило бы ему вернуться в Киев в образе победителя. Однако, как отмечает политик, подобный сценарий был обречен с самого начала."Попытка сорвать переговоры и обвинить во всем этом Россию у Зеленского пока не удалась. Нелегитимный продолжает прыгать, как карась на сковородке, когда обстоятельства для него становятся с каждым днем все хуже. История переговоров в Стамбуле превратилась в историю того, как Зеленский отказывается от чего-либо, а потом соглашается", - сообщается в заявлении Медведчука, которое опубликовано на сайте движения "Другая Украина". Политик также подчеркнул, что Зеленский представляет страну, доведённую им же до экономического краха. По мнению Медведчука, реальную роль в переговорах играет не сам глава киевского режима, а американская сторона, в частности, президент США Дональд Трамп. Как выразился Медведчук, именно Трамп способен управлять действиями Зеленского в переговорном процессе, игнорируя его "истерики". "Сегодня он (Зеленский - ред.) попал в капкан, который сам себе приготовил: воевать дальше нет денег и средств, заключить мирный договор – подписать себе приговор, как политическому авантюристу, который преступно повел украинский народ на убой", - заключил Медведчук. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала слова Зеленского о "бутафорной" делегации, назвав самого Зеленского неудачником, позволяющим себе недопустимые высказывания о заслуженных людях.Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением Киеву по возобновлению прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер также выразил надежду на достижение реального прекращения огня. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва заинтересована в поиске устойчивого мирного решения, которое бы устраняло причины конфликта и учитывало интересы страны.Переговоры между российской и украинской делегациями прошли в пятницу в Стамбуле и длились около двух часов. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о договоренности России и Украины провести обмен пленными 1000 на 1000, а также о намерении сторон представить взаимные предложения по прекращению боевых действий. В свою очередь, украинская сторона запросила встречу глав государств, и Россия приняла этот сигнал. Кроме того, Мединский заявил о готовности России продолжить переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после завершения встречи российская делегация покинула Стамбул.

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украина, владимир зеленский, стамбул, россия, владимир мединский