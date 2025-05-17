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"Публичные оплеухи". На Украине узнали итоги визита Зеленского в Турцию - 17.05.2025, ПРАЙМ
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"Публичные оплеухи". На Украине узнали итоги визита Зеленского в Турцию
"Публичные оплеухи". На Украине узнали итоги визита Зеленского в Турцию - 17.05.2025, ПРАЙМ
"Публичные оплеухи". На Украине узнали итоги визита Зеленского в Турцию
Визит Владимира Зеленского в Турцию обернулся для него полным провалом, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T16:47+0300
2025-05-17T17:13+0300
политика
украина
владимир зеленский
турция
реджеп тайип эрдоган
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского в Турцию обернулся для него полным провалом, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене."Сделал все, как сказали, получил две публичные оплеухи в виде снятия санкций с "Тенгизшевройл" и отказа от приглашения на саммит НАТО, подготовка к которому и обсуждалась в Анкаре, куда он прилетел, и отбыл в Албанию. &lt;...&gt; Мокрой тряпке по наглой морде", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.В четверг Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи Зеленский сообщил, что украинская делегация под руководством министра обороны Рустема Умерова направлена в Стамбул для участия в переговорах с Россией.В свою очередь, президент США Дональд Трамп, комментируя завершившиеся переговоры в Турции, заявил в интервью Fox News, что Зеленский утратил все козыри в вопросе урегулирования конфликта и вновь назвал его "величайшим торгашом в мире".Кроме того, на этой неделе стало известно, что Украина впервые с 2022 года не получила приглашения на ключевые обсуждения в рамках саммита НАТО. По информации издания Euractiv, это нарушает сложившуюся после начала российской специальной военной операции традицию, ведь ранее Зеленский неизменно присутствовал на ежегодных встречах альянса.
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украина, владимир зеленский, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, дональд трамп, нато
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, США, Дональд Трамп, НАТО
16:47 17.05.2025 (обновлено: 17:13 17.05.2025)
 
"Публичные оплеухи". На Украине узнали итоги визита Зеленского в Турцию

Дубинский: США унизили Зеленского после его визита в Анкару

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского в Турцию обернулся для него полным провалом, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.
"Сделал все, как сказали, получил две публичные оплеухи в виде снятия санкций с "Тенгизшевройл" и отказа от приглашения на саммит НАТО, подготовка к которому и обсуждалась в Анкаре, куда он прилетел, и отбыл в Албанию. <...> Мокрой тряпке по наглой морде", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
В четверг Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи Зеленский сообщил, что украинская делегация под руководством министра обороны Рустема Умерова направлена в Стамбул для участия в переговорах с Россией.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп, комментируя завершившиеся переговоры в Турции, заявил в интервью Fox News, что Зеленский утратил все козыри в вопросе урегулирования конфликта и вновь назвал его "величайшим торгашом в мире".
Кроме того, на этой неделе стало известно, что Украина впервые с 2022 года не получила приглашения на ключевые обсуждения в рамках саммита НАТО. По информации издания Euractiv, это нарушает сложившуюся после начала российской специальной военной операции традицию, ведь ранее Зеленский неизменно присутствовал на ежегодных встречах альянса.
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025 - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийТУРЦИЯРеджеп Тайип ЭрдоганСШАДональд ТрампНАТО
 
 
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