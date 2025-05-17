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"Публичные оплеухи". На Украине узнали итоги визита Зеленского в Турцию
"Публичные оплеухи". На Украине узнали итоги визита Зеленского в Турцию - 17.05.2025, ПРАЙМ
"Публичные оплеухи". На Украине узнали итоги визита Зеленского в Турцию
Визит Владимира Зеленского в Турцию обернулся для него полным провалом, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T16:47+0300
2025-05-17T16:47+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского в Турцию обернулся для него полным провалом, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене."Сделал все, как сказали, получил две публичные оплеухи в виде снятия санкций с "Тенгизшевройл" и отказа от приглашения на саммит НАТО, подготовка к которому и обсуждалась в Анкаре, куда он прилетел, и отбыл в Албанию. <...> Мокрой тряпке по наглой морде", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.В четверг Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи Зеленский сообщил, что украинская делегация под руководством министра обороны Рустема Умерова направлена в Стамбул для участия в переговорах с Россией.В свою очередь, президент США Дональд Трамп, комментируя завершившиеся переговоры в Турции, заявил в интервью Fox News, что Зеленский утратил все козыри в вопросе урегулирования конфликта и вновь назвал его "величайшим торгашом в мире".Кроме того, на этой неделе стало известно, что Украина впервые с 2022 года не получила приглашения на ключевые обсуждения в рамках саммита НАТО. По информации издания Euractiv, это нарушает сложившуюся после начала российской специальной военной операции традицию, ведь ранее Зеленский неизменно присутствовал на ежегодных встречах альянса.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, США, Дональд Трамп, НАТО
"Публичные оплеухи". На Украине узнали итоги визита Зеленского в Турцию
Дубинский: США унизили Зеленского после его визита в Анкару
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского в Турцию обернулся для него полным провалом, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.
"Сделал все, как сказали, получил две публичные оплеухи в виде снятия санкций с "Тенгизшевройл" и отказа от приглашения на саммит НАТО, подготовка к которому и обсуждалась в Анкаре, куда он прилетел, и отбыл в Албанию. <...> Мокрой тряпке по наглой морде", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
В четверг Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи Зеленский сообщил, что украинская делегация под руководством министра обороны Рустема Умерова направлена в Стамбул для участия в переговорах с Россией.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп, комментируя завершившиеся переговоры в Турции, заявил в интервью Fox News, что Зеленский утратил все козыри в вопросе урегулирования конфликта и вновь назвал его "величайшим торгашом в мире".
Кроме того, на этой неделе стало известно, что Украина впервые с 2022 года не получила приглашения на ключевые обсуждения в рамках саммита НАТО. По информации издания Euractiv, это нарушает сложившуюся после начала российской специальной военной операции традицию, ведь ранее Зеленский неизменно присутствовал на ежегодных встречах альянса.
"Коалиция нежелающих": журналист высмеял Зеленского после фото в Албании