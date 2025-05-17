https://1prime.ru/20250517/zelenskiy-857678125.html
"Редкостная удача Зеленского". От США ожидают действий в отношении Украины
"Редкостная удача Зеленского". От США ожидают действий в отношении Украины - 17.05.2025, ПРАЙМ
"Редкостная удача Зеленского". От США ожидают действий в отношении Украины
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может потребовать провести на Украине выборы президента. Ведь для США крайне важно, кто будет отвечать за средства,... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T17:50+0300
2025-05-17T17:50+0300
2025-05-17T17:53+0300
политика
дональд трамп
президентские выборы на украине
владимир зеленский
мнение
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может потребовать провести на Украине выборы президента. Ведь для США крайне важно, кто будет отвечать за средства, которые Вашингтон выделяет Киеву. Такое мнение в эфире телеканала "Первый севастопольский" высказал публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.По его словам, вопрос президентских выборов для США чрезвычайно важен "потому, что когда на кону деньги, нужен кто-то, кто за эти деньги отвечает". Вассерман считает, что Трамп в этой связи "может настоять на выборах" на Украине, которые для Владимира Зеленского - "гарантированное поражение". Но в этом случае, по логике публициста, глава Белого дома должен дать главе киевского режима взамен что-то. "Я так подозреваю, что это будет его (Зеленского - прим. ред.) жизнь, - предположил Вассерман. - Сбежать куда-то живым, да еще и получить пластическую операцию – это для него будет редкостной удачей".
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дональд трамп, президентские выборы на украине, владимир зеленский, мнение
Политика, Дональд Трамп, президентские выборы на Украине, Владимир Зеленский, мнение
"Редкостная удача Зеленского". От США ожидают действий в отношении Украины
Вассерман: Трамп может настоять на проведении на Украине президентских выборов
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может потребовать провести на Украине выборы президента. Ведь для США крайне важно, кто будет отвечать за средства, которые Вашингтон выделяет Киеву. Такое мнение в эфире телеканала "Первый севастопольский"
высказал публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
По его словам, вопрос президентских выборов для США чрезвычайно важен "потому, что когда на кону деньги, нужен кто-то, кто за эти деньги отвечает".
Вассерман считает, что Трамп в этой связи "может настоять на выборах" на Украине, которые для Владимира Зеленского - "гарантированное поражение". Но в этом случае, по логике публициста, глава Белого дома должен дать главе киевского режима взамен что-то.
"Связь с Москвой". Депутат Рады узнал, что Трамп уготовил Зеленскому
"Я так подозреваю, что это будет его (Зеленского - прим. ред.) жизнь, - предположил Вассерман. - Сбежать куда-то живым, да еще и получить пластическую операцию – это для него будет редкостной удачей".