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"Озабоченность". В Раде раскрыли любопытную деталь о Зеленском - 17.05.2025, ПРАЙМ
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"Озабоченность". В Раде раскрыли любопытную деталь о Зеленском
"Озабоченность". В Раде раскрыли любопытную деталь о Зеленском - 17.05.2025, ПРАЙМ
"Озабоченность". В Раде раскрыли любопытную деталь о Зеленском
Одна из ключевых ошибок Владимира Зеленского - озабоченность своей популярностью в ущерб национальным интересам. Такое мнение в своем Telegram-канале депутат... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T19:35+0300
2025-05-17T19:37+0300
политика
владимир зеленский
популярность
мнение
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Одна из ключевых ошибок Владимира Зеленского - озабоченность своей популярностью в ущерб национальным интересам. Такое мнение в своем Telegram-канале депутат Рады Артем Дмитрук.Он подчеркнул: "Человек власти не может быть заложником общественного мнения. Но именно в этом — одна из главных трагических ошибок Зеленского.По словам нардепа, с самого начала пребывания на посту президента Зеленский "оказался глубоко зависим от одобрения публики".При этом Дмитрук выразил уверенность, что Зеленский в силу "профессиональной деформацией шоумена" руководствуется в своих действиях в первую очередь не здравым смыслом, стратегическим мышлением и национальными интересами, а ориентируется на эмоциональный фон и истерики в пабликах."В политике такая зависимость превращается в слабость, а слабость — в катастрофу", — заключил нардеп.
https://1prime.ru/20250516/zelenskiy-857665300.html
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владимир зеленский, популярность, мнение
Политика, Владимир Зеленский, Популярность, мнение
19:35 17.05.2025 (обновлено: 19:37 17.05.2025)
 
"Озабоченность". В Раде раскрыли любопытную деталь о Зеленском

Нардеп Дмитрук: озабоченность популярностью - главная ошибка Зеленского

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Одна из ключевых ошибок Владимира Зеленского - озабоченность своей популярностью в ущерб национальным интересам. Такое мнение в своем Telegram-канале депутат Рады Артем Дмитрук.
Он подчеркнул: "Человек власти не может быть заложником общественного мнения. Но именно в этом — одна из главных трагических ошибок Зеленского.
По словам нардепа, с самого начала пребывания на посту президента Зеленский "оказался глубоко зависим от одобрения публики".
При этом Дмитрук выразил уверенность, что Зеленский в силу "профессиональной деформацией шоумена" руководствуется в своих действиях в первую очередь не здравым смыслом, стратегическим мышлением и национальными интересами, а ориентируется на эмоциональный фон и истерики в пабликах.
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"В политике такая зависимость превращается в слабость, а слабость — в катастрофу", — заключил нардеп.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийПопулярностьмнение
 
 
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