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"Озабоченность". В Раде раскрыли любопытную деталь о Зеленском
"Озабоченность". В Раде раскрыли любопытную деталь о Зеленском - 17.05.2025, ПРАЙМ
"Озабоченность". В Раде раскрыли любопытную деталь о Зеленском
Одна из ключевых ошибок Владимира Зеленского - озабоченность своей популярностью в ущерб национальным интересам. Такое мнение в своем Telegram-канале депутат... | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T19:35+0300
2025-05-17T19:35+0300
2025-05-17T19:37+0300
политика
владимир зеленский
популярность
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Одна из ключевых ошибок Владимира Зеленского - озабоченность своей популярностью в ущерб национальным интересам. Такое мнение в своем Telegram-канале депутат Рады Артем Дмитрук.Он подчеркнул: "Человек власти не может быть заложником общественного мнения. Но именно в этом — одна из главных трагических ошибок Зеленского.По словам нардепа, с самого начала пребывания на посту президента Зеленский "оказался глубоко зависим от одобрения публики".При этом Дмитрук выразил уверенность, что Зеленский в силу "профессиональной деформацией шоумена" руководствуется в своих действиях в первую очередь не здравым смыслом, стратегическим мышлением и национальными интересами, а ориентируется на эмоциональный фон и истерики в пабликах."В политике такая зависимость превращается в слабость, а слабость — в катастрофу", — заключил нардеп.
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владимир зеленский, популярность, мнение
Политика, Владимир Зеленский, Популярность, мнение
"Озабоченность". В Раде раскрыли любопытную деталь о Зеленском
Нардеп Дмитрук: озабоченность популярностью - главная ошибка Зеленского
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ.
Одна из ключевых ошибок Владимира Зеленского - озабоченность своей популярностью в ущерб национальным интересам. Такое мнение в своем Telegram-канале
депутат Рады Артем Дмитрук.
Он подчеркнул: "Человек власти не может быть заложником общественного мнения. Но именно в этом — одна из главных трагических ошибок Зеленского.
По словам нардепа, с самого начала пребывания на посту президента Зеленский "оказался глубоко зависим от одобрения публики".
При этом Дмитрук выразил уверенность, что Зеленский в силу "профессиональной деформацией шоумена" руководствуется в своих действиях в первую очередь не здравым смыслом, стратегическим мышлением и национальными интересами, а ориентируется на эмоциональный фон и истерики в пабликах.
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"В политике такая зависимость превращается в слабость, а слабость — в катастрофу", — заключил нардеп.