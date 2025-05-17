https://1prime.ru/20250517/zelenskiy-857679615.html

"Озабоченность". В Раде раскрыли любопытную деталь о Зеленском

"Озабоченность". В Раде раскрыли любопытную деталь о Зеленском - 17.05.2025, ПРАЙМ

"Озабоченность". В Раде раскрыли любопытную деталь о Зеленском

Одна из ключевых ошибок Владимира Зеленского - озабоченность своей популярностью в ущерб национальным интересам. Такое мнение в своем Telegram-канале депутат... | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T19:35+0300

2025-05-17T19:35+0300

2025-05-17T19:37+0300

политика

владимир зеленский

популярность

мнение

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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Одна из ключевых ошибок Владимира Зеленского - озабоченность своей популярностью в ущерб национальным интересам. Такое мнение в своем Telegram-канале депутат Рады Артем Дмитрук.Он подчеркнул: "Человек власти не может быть заложником общественного мнения. Но именно в этом — одна из главных трагических ошибок Зеленского.По словам нардепа, с самого начала пребывания на посту президента Зеленский "оказался глубоко зависим от одобрения публики".При этом Дмитрук выразил уверенность, что Зеленский в силу "профессиональной деформацией шоумена" руководствуется в своих действиях в первую очередь не здравым смыслом, стратегическим мышлением и национальными интересами, а ориентируется на эмоциональный фон и истерики в пабликах."В политике такая зависимость превращается в слабость, а слабость — в катастрофу", — заключил нардеп.

https://1prime.ru/20250516/zelenskiy-857665300.html

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владимир зеленский, популярность, мнение