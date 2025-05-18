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Бессент отреагировал на решение Moody's понизить кредитный рейтинг США

Бессент отреагировал на решение Moody's понизить кредитный рейтинг США - 18.05.2025, ПРАЙМ

Бессент отреагировал на решение Moody's понизить кредитный рейтинг США

Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье на фоне решения Moody's понизить кредитный рейтинг страны назвал агентство "отстающим индикатором". | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T18:45+0300

2025-05-18T18:45+0300

2025-05-18T18:45+0300

экономика

скотт бессент

moody`s

кредитный рейтинг сша

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ВАШИНГТОН, 18 мая - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье на фоне решения Moody's понизить кредитный рейтинг страны назвал агентство "отстающим индикатором". "Я думаю, что Moody's - отстающий индикатор. Мне кажется, что все так думают о кредитных агентствах", - заявил Бессент в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос на вопрос о понижении рейтинга правительства США. Ранее Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченной задолженности эмитента правительства США с AAA до AA1 и изменило прогноз с негативного на стабильный. Решение, как отмечалось, отражает рост показателей государственного долга и процентных платежей по нему до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом.

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скотт бессент, moody`s, кредитный рейтинг сша