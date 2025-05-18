Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бессент отреагировал на решение Moody's понизить кредитный рейтинг США - 18.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250518/bessent-857690769.html
Бессент отреагировал на решение Moody's понизить кредитный рейтинг США
Бессент отреагировал на решение Moody's понизить кредитный рейтинг США - 18.05.2025, ПРАЙМ
Бессент отреагировал на решение Moody's понизить кредитный рейтинг США
Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье на фоне решения Moody's понизить кредитный рейтинг страны назвал агентство "отстающим индикатором". | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T18:45+0300
2025-05-18T18:45+0300
экономика
скотт бессент
moody`s
кредитный рейтинг сша
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75772/00/757720034_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_f8f7018bdcadae0a756c22a2cafd3439.jpg
ВАШИНГТОН, 18 мая - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье на фоне решения Moody's понизить кредитный рейтинг страны назвал агентство "отстающим индикатором". "Я думаю, что Moody's - отстающий индикатор. Мне кажется, что все так думают о кредитных агентствах", - заявил Бессент в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос на вопрос о понижении рейтинга правительства США. Ранее Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченной задолженности эмитента правительства США с AAA до AA1 и изменило прогноз с негативного на стабильный. Решение, как отмечалось, отражает рост показателей государственного долга и процентных платежей по нему до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом.
https://1prime.ru/20250507/dolg-857379798.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75772/00/757720034_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_2b0895ffa9bf53e17679183d8af4547d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
скотт бессент, moody`s, кредитный рейтинг сша
Экономика, Скотт Бессент, Moody`s, кредитный рейтинг США
18:45 18.05.2025
 
Бессент отреагировал на решение Moody's понизить кредитный рейтинг США

Бессент назвал Moody's "отстающим индикатором" после понижения рейтинга США

Moody's подтвердило рейтинг Швеции на наивысшем уровне "Aaa" со стабильным прогнозом
Moody's подтвердило рейтинг Швеции на наивысшем уровне Aaa со стабильным прогнозом
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 18 мая - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье на фоне решения Moody's понизить кредитный рейтинг страны назвал агентство "отстающим индикатором".
"Я думаю, что Moody's - отстающий индикатор. Мне кажется, что все так думают о кредитных агентствах", - заявил Бессент в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос на вопрос о понижении рейтинга правительства США.
Ранее Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченной задолженности эмитента правительства США с AAA до AA1 и изменило прогноз с негативного на стабильный.
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Госдолг США в абсолютных величинах продолжит расти, призал Бессент
7 мая, 20:12
Решение, как отмечалось, отражает рост показателей государственного долга и процентных платежей по нему до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом.
 
ЭкономикаСкотт БессентMoody`sкредитный рейтинг США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала