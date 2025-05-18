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Бессент отреагировал на решение Moody's понизить кредитный рейтинг США
Бессент отреагировал на решение Moody's понизить кредитный рейтинг США - 18.05.2025, ПРАЙМ
Бессент отреагировал на решение Moody's понизить кредитный рейтинг США
Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье на фоне решения Moody's понизить кредитный рейтинг страны назвал агентство "отстающим индикатором". | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T18:45+0300
2025-05-18T18:45+0300
2025-05-18T18:45+0300
экономика
скотт бессент
moody`s
кредитный рейтинг сша
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ВАШИНГТОН, 18 мая - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье на фоне решения Moody's понизить кредитный рейтинг страны назвал агентство "отстающим индикатором". "Я думаю, что Moody's - отстающий индикатор. Мне кажется, что все так думают о кредитных агентствах", - заявил Бессент в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос на вопрос о понижении рейтинга правительства США. Ранее Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченной задолженности эмитента правительства США с AAA до AA1 и изменило прогноз с негативного на стабильный. Решение, как отмечалось, отражает рост показателей государственного долга и процентных платежей по нему до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом.
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скотт бессент, moody`s, кредитный рейтинг сша
Экономика, Скотт Бессент, Moody`s, кредитный рейтинг США
Бессент отреагировал на решение Moody's понизить кредитный рейтинг США
Бессент назвал Moody's "отстающим индикатором" после понижения рейтинга США
ВАШИНГТОН, 18 мая - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье на фоне решения Moody's понизить кредитный рейтинг страны назвал агентство "отстающим индикатором".
"Я думаю, что Moody's - отстающий индикатор. Мне кажется, что все так думают о кредитных агентствах", - заявил Бессент в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос на вопрос о понижении рейтинга правительства США.
Ранее Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченной задолженности эмитента правительства США с AAA до AA1 и изменило прогноз с негативного на стабильный.
Госдолг США в абсолютных величинах продолжит расти, призал Бессент
Решение, как отмечалось, отражает рост показателей государственного долга и процентных платежей по нему до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом.