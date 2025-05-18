https://1prime.ru/20250518/bezopasnost-857689539.html
Россия и Белоруссия скорректировали параметры учения "Запад-2025"
Россия и Белоруссия скорректировали параметры учения "Запад-2025" - 18.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия скорректировали параметры учения "Запад-2025"
Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T17:25+0300
2025-05-18T17:25+0300
2025-05-18T17:25+0300
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МИНСК, 18 мая – ПРАЙМ. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что по итогам переговоров в Минске белорусское и российское оборонные ведомства скорректировали мероприятия по реализации гарантий безопасности, параметры предстоящего в сентябре совместного учения "Запад-2025". "Основной целью переговоров в Минске между МО РБ и МО РФ явилась ревизия договоренностей военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами, исходя из которых были скорректированы мероприятия по реализации гарантий безопасности, развитию РГВ(С) (региональная группировка войск – ред.), параметры совместного учения "Запад-2025", - написал он в соцсети Х. Министр обороны России Андрей Белоусов в пятницу посетил Минск с рабочим визитом. Он встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а затем провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Министры также посетили мемориальный комплекс "Хатынь" под Минском.
https://1prime.ru/20250516/oborona-857644482.html
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россия, белоруссия, андрей белоусов, александр лукашенко
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Андрей Белоусов, Александр Лукашенко
Россия и Белоруссия скорректировали параметры учения "Запад-2025"
Минобороны Белоруссии и РФ скорректировали мероприятия по реализации гарантий безопасности
МИНСК, 18 мая – ПРАЙМ. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что по итогам переговоров в Минске белорусское и российское оборонные ведомства скорректировали мероприятия по реализации гарантий безопасности, параметры предстоящего в сентябре совместного учения "Запад-2025".
"Основной целью переговоров в Минске между МО РБ и МО РФ явилась ревизия договоренностей военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами, исходя из которых были скорректированы мероприятия по реализации гарантий безопасности, развитию РГВ(С) (региональная группировка войск – ред.), параметры совместного учения "Запад-2025", - написал он в соцсети Х.
Министр обороны России Андрей Белоусов в пятницу посетил Минск с рабочим визитом. Он встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а затем провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Министры также посетили мемориальный комплекс "Хатынь" под Минском.
Белоруссия и РФ согласовали шаги по укреплению обороны, заявил глава МО РБ