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Терапевт рассказала, как получить больничный при аллергии
Терапевт рассказала, как получить больничный при аллергии - 18.05.2025, ПРАЙМ
Терапевт рассказала, как получить больничный при аллергии
Далеко не все аллергики знают, что при остро выраженных симптомах реакции на цветение растений можно взять больничный лист, даже если нет высокой температуры... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T02:02+0300
2025-05-18T02:02+0300
2025-05-18T02:02+0300
аллергия
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Далеко не все аллергики знают, что при остро выраженных симптомах реакции на цветение растений можно взять больничный лист, даже если нет высокой температуры. Об этом агентству "Прайм" рассказала Ольга Александрова, заместитель главного врача по терапии клиник превентивной медицины "Атлас"."Если есть такие симптомы, как зуд, покраснение глаз, розацеа, насморк, проблемы с дыханием, тахикардия, отеки и они мешают выполнять работу, то согласно Приказу Минздрава России от 23.11.2021 N 1089 н. человеку положен оплачиваемый больничный", - разъяснила терапевт.Ухудшение симптомов бронхиальной астмы, появление риска удушья также является веским основанием для оформления больничного.Современные методы лечения и уменьшения симптомов аллергии разнообразны и достаточно эффективны."Только врач на основе анализов и клинических проявлений может назначить препараты и при необходимости дать больничный. Если не помогают обычные антигистаминные препараты, то может быть назначена терапия гормонами", – отмечает что Александрова.При острых симптомах аллергии можно улучшить свое состояние разными способами."Используйте маски и очки, чтобы уменьшить попадание пыльцы, после каждого выхода на улицу умывайтесь, принимайте душ, чаще делайте влажную уборку, также нужно меньше есть продукты, провоцирующие аллергию. Например, цитрусовые и шоколад", – посоветовала терапевт.
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аллергия, общество , здоровье, бизнес, ольга александрова, минздрав
аллергия, Общество , Здоровье, Бизнес, Ольга Александрова, Минздрав
Терапевт рассказала, как получить больничный при аллергии
Терапевт Александрова объяснила, кому дадут больничный при аллергии
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Далеко не все аллергики знают, что при остро выраженных симптомах реакции на цветение растений можно взять больничный лист, даже если нет высокой температуры. Об этом агентству "Прайм" рассказала Ольга Александрова, заместитель главного врача по терапии клиник превентивной медицины "Атлас".
"Если есть такие симптомы, как зуд, покраснение глаз, розацеа, насморк, проблемы с дыханием, тахикардия, отеки и они мешают выполнять работу, то согласно Приказу Минздрава России от 23.11.2021 N 1089 н. человеку положен оплачиваемый больничный", - разъяснила терапевт.
Ухудшение симптомов бронхиальной астмы, появление риска удушья также является веским основанием для оформления больничного.
Современные методы лечения и уменьшения симптомов аллергии разнообразны и достаточно эффективны.
"Только врач на основе анализов и клинических проявлений может назначить препараты и при необходимости дать больничный. Если не помогают обычные антигистаминные препараты, то может быть назначена терапия гормонами", – отмечает что Александрова.
В РАН рассказали о выпуске вакцины от аллергии на пыльцу березы
При острых симптомах аллергии можно улучшить свое состояние разными способами.
"Используйте маски и очки, чтобы уменьшить попадание пыльцы, после каждого выхода на улицу умывайтесь, принимайте душ, чаще делайте влажную уборку, также нужно меньше есть продукты, провоцирующие аллергию. Например, цитрусовые и шоколад", – посоветовала терапевт.