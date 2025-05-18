Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дуров сообщил о просьбе Западной Европы к Telegram по консерваторам Румынии - 18.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250518/durov-857689335.html
Дуров сообщил о просьбе Западной Европы к Telegram по консерваторам Румынии
Дуров сообщил о просьбе Западной Европы к Telegram по консерваторам Румынии - 18.05.2025, ПРАЙМ
Дуров сообщил о просьбе Западной Европы к Telegram по консерваторам Румынии
Западноевропейское правительство попросило Telegram "заставить замолчать" консерваторов в Румынии на фоне выборов, заявил в своем Telegram-канале основатель... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T17:02+0300
2025-05-18T17:02+0300
павел дуров
telegram
румыния
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/04/828710424_0:70:640:430_1920x0_80_0_0_8c48eb1f63cb90d64491ed9710229982.jpg
МОСКВА,18 мая - ПРАЙМ. Западноевропейское правительство попросило Telegram "заставить замолчать" консерваторов в Румынии на фоне выборов, заявил в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров. "Западноевропейское правительство (угадайте, какое именно?) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов. Я категорически отказался", - написал он.Дуров также написал, что мессенджер не намерен ограничивать свободы румынских пользователей или заниматься блокировкой политических каналов. Он добавил, что правительство не может "защитить демократию, разрушая демократию" и принимать усилия по борьбе с вмешательством в процесс выборов, одновременно занимаясь вмешательством в этот самый процесс."У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого", - добавил Дуров.
https://1prime.ru/20250518/rumyniya-857688240.html
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/04/828710424_0:10:640:490_1920x0_80_0_0_5bc5d59cde8b2cd81e73663b84d99ef9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
павел дуров, telegram, румыния
Павел Дуров, Telegram, РУМЫНИЯ
17:02 18.05.2025
 
Дуров сообщил о просьбе Западной Европы к Telegram по консерваторам Румынии

Дуров: Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей, несмотря на просьбы

© instagram Павел Дуров
Павел Дуров
© instagram
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА,18 мая - ПРАЙМ. Западноевропейское правительство попросило Telegram "заставить замолчать" консерваторов в Румынии на фоне выборов, заявил в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.
"Западноевропейское правительство (угадайте, какое именно?) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов. Я категорически отказался", - написал он.
Дуров также написал, что мессенджер не намерен ограничивать свободы румынских пользователей или заниматься блокировкой политических каналов. Он добавил, что правительство не может "защитить демократию, разрушая демократию" и принимать усилия по борьбе с вмешательством в процесс выборов, одновременно занимаясь вмешательством в этот самый процесс.
"У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого", - добавил Дуров.
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
В Румынии сообщили о попытках дезинформации избирателей в ходе выборов
15:43
 
Павел ДуровTelegramРУМЫНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала