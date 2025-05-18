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Дуров сообщил о просьбе Западной Европы к Telegram по консерваторам Румынии
Дуров сообщил о просьбе Западной Европы к Telegram по консерваторам Румынии - 18.05.2025, ПРАЙМ
Дуров сообщил о просьбе Западной Европы к Telegram по консерваторам Румынии
Западноевропейское правительство попросило Telegram "заставить замолчать" консерваторов в Румынии на фоне выборов, заявил в своем Telegram-канале основатель... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T17:02+0300
2025-05-18T17:02+0300
2025-05-18T17:02+0300
павел дуров
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МОСКВА,18 мая - ПРАЙМ. Западноевропейское правительство попросило Telegram "заставить замолчать" консерваторов в Румынии на фоне выборов, заявил в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров. "Западноевропейское правительство (угадайте, какое именно?) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов. Я категорически отказался", - написал он.Дуров также написал, что мессенджер не намерен ограничивать свободы румынских пользователей или заниматься блокировкой политических каналов. Он добавил, что правительство не может "защитить демократию, разрушая демократию" и принимать усилия по борьбе с вмешательством в процесс выборов, одновременно занимаясь вмешательством в этот самый процесс."У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого", - добавил Дуров.
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павел дуров, telegram, румыния
Павел Дуров, Telegram, РУМЫНИЯ
Дуров сообщил о просьбе Западной Европы к Telegram по консерваторам Румынии
Дуров: Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей, несмотря на просьбы
МОСКВА,18 мая - ПРАЙМ. Западноевропейское правительство попросило Telegram "заставить замолчать" консерваторов в Румынии на фоне выборов, заявил в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.
"Западноевропейское правительство (угадайте, какое именно?) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов. Я категорически отказался", - написал он.
Дуров также написал, что мессенджер не намерен ограничивать свободы румынских пользователей или заниматься блокировкой политических каналов. Он добавил, что правительство не может "защитить демократию, разрушая демократию" и принимать усилия по борьбе с вмешательством в процесс выборов, одновременно занимаясь вмешательством в этот самый процесс.
"У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого", - добавил Дуров.
В Румынии сообщили о попытках дезинформации избирателей в ходе выборов