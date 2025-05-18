https://1prime.ru/20250518/durov-857689335.html

Дуров сообщил о просьбе Западной Европы к Telegram по консерваторам Румынии

Дуров сообщил о просьбе Западной Европы к Telegram по консерваторам Румынии - 18.05.2025, ПРАЙМ

Дуров сообщил о просьбе Западной Европы к Telegram по консерваторам Румынии

Западноевропейское правительство попросило Telegram "заставить замолчать" консерваторов в Румынии на фоне выборов, заявил в своем Telegram-канале основатель... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T17:02+0300

2025-05-18T17:02+0300

2025-05-18T17:02+0300

павел дуров

telegram

румыния

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МОСКВА,18 мая - ПРАЙМ. Западноевропейское правительство попросило Telegram "заставить замолчать" консерваторов в Румынии на фоне выборов, заявил в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров. "Западноевропейское правительство (угадайте, какое именно?) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов. Я категорически отказался", - написал он.Дуров также написал, что мессенджер не намерен ограничивать свободы румынских пользователей или заниматься блокировкой политических каналов. Он добавил, что правительство не может "защитить демократию, разрушая демократию" и принимать усилия по борьбе с вмешательством в процесс выборов, одновременно занимаясь вмешательством в этот самый процесс."У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого", - добавил Дуров.

https://1prime.ru/20250518/rumyniya-857688240.html

румыния

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павел дуров, telegram, румыния