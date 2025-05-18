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Эксперт оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

Эксперт оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле - 18.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

Прошедшие в пятницу переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной стали тактической победой президента России Владимира Путина, сказал в интервью РИА Новости... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T05:01+0300

2025-05-18T05:01+0300

2025-05-18T05:01+0300

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ТОКИО, 18 мая – ПРАЙМ, Ксения Нака. Прошедшие в пятницу переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной стали тактической победой президента России Владимира Путина, сказал в интервью РИА Новости один из наиболее авторитетных специалистов по России, ее дипломатии и стратегии безопасности, старший научных сотрудник Фонда мира Сасакавы Тайсукэ Абиру, он был собеседником президента России Владимира Путина на последнем дискуссионном клубе "Валдай". "В конечном счете получилось так, как хотел президент Путин. Если смотреть на этот аспект (прямую встречу – ред.), то в результате получается, что предложение президента Путина и как раз и реализовалось - прямые переговоры, о которых говорил Путин. Украина и Европа не ожидали, что переговоры в такой форме могут быть осуществлены. Они настаивали на том, что если не будет принято предложение о перемирии, то и прямых переговоров не будет. Вот в чем заключалась их позиция. А получилось, что без принятия перемирия все равно были осуществлены прямые переговоры. Можно сказать, что в данном случае это тактическая победа президента Путина", - подчеркнул ученый в беседе с РИА Новости. Кроме того, Тайсукэ Абиру отметил, что и формат переговоров в конечном счете стал таким, каким его видела Россия. "С точки зрения России, предложение о переговорах подразумевало возвращение к прерванным Украиной весной 2022 года переговорам и Стамбульскому коммюнике. На это (Владимир - ред.) Зеленский предложил встречу с президентом Путиным, а если Путин не приедет, то говорить нет смысла. Но если мы посмотрим на результат, то президент Путин не приехал, а члены делегации в Стамбуле – (помощник президента Владимир - ред.) Мединский, (Михаил - ред.) Галузин, который заменил (Алексея - ред.) Руденко на посту замминистра иностранных дел, курирующего вопросы стран бывшего СССР, (Александр - ред.) Фомин от министерства обороны – это фактически те же лица, что и во время переговоров в Стамбуле в 2022 году", - сказал эксперт. Единственный новым членом делегации, по мнению политолога, стал глава Главного управления Генерального штаба Игорь Костюков. "То есть Россия собрала очень сильный состав делегации. Ведь очевидно, что внезапного проведения встречи лидеров не бывает. Для проведения саммита нужны переговоры рабочих групп, а уже в самом конце на подписании будут лидеры. Украинская сторона не предполагала, что на этом этапе могут быть осуществлены прямые переговоры. Она настаивала, что сначала необходимо перемирие, а если его не будет, то можно будет оказать на Россию еще большее давление и создать тренд дополнительных санкций против России. Таков был расчет Украины и Европы", - сказал Тайсукэ Абиру. И несмотря на это, в конце концов переговоры состоялись и так, как этого хотела российская сторона. "На этом этапе всё произошло по сценарию России, по сценарию президента Путина", - заключил политолог. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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россия, мировая экономика, украина, стамбул, рф, владимир путин, мединский, дмитрий песков