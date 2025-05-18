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"Полно предателей". Эксперты объяснили, почему Россия так долго терпела ЕС

"Полно предателей". Эксперты объяснили, почему Россия так долго терпела ЕС - 18.05.2025, ПРАЙМ

"Полно предателей". Эксперты объяснили, почему Россия так долго терпела ЕС

Россия долгое время терпела враждебные действия со стороны государств Евросоюза из-за влияния пятой колонны во властной элите. Такое мнение высказал... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T17:21+0300

2025-05-18T17:21+0300

2025-05-18T18:00+0300

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Россия долгое время терпела враждебные действия со стороны государств Евросоюза из-за влияния пятой колонны во властной элите. Такое мнение высказал обозреватель канала "Царьград" Владимир Хомяков.Он напомнил, что государства Европы и до начала СВО постоянно выступали против Российской Федерации, а с началом спецоперации стали вести себя откровенно враждебно. Тем не менее многие чиновники и бизнесмены в России, которых обозреватель называет предателями, по сей день, по его словам, призывают к восстановлению отношений с Европой.Они надеются восстановить довоенные отношения с Европой, чтобы снова пользоваться всеми благами за рубежом, подчеркнул Хомяков.Эта пятая колонна, по данным обозревателя, и в настоящий момент имеет существенное влияние, и даже малейшая критика действий Запада в этом кругу считается недопустимой.Но сегодня на авансцену выходят ветераны СВО, искренне желающие сделать свою страну лучше, а не просто разбогатеть и поселиться за рубежом. Для их обучения и продвижения в России была запущена программа "Время героев", в рамках которой участники спецоперации могут приобрести необходимые для государственных управленцев навыки.

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россия, пятая колонна, сво, евросоюз, мнение