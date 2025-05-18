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"Страдает каждый четвертый". В ЕС снова бьют тревогу из-за российского газа - 18.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Страдает каждый четвертый". В ЕС снова бьют тревогу из-за российского газа
"Страдает каждый четвертый". В ЕС снова бьют тревогу из-за российского газа - 18.05.2025, ПРАЙМ
"Страдает каждый четвертый". В ЕС снова бьют тревогу из-за российского газа
Европейские государства не примут план ЕК по полному отказу от российских энергоносителей к концу 2027 года. Такое мнение высказал глава отдела энергополитики... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T18:30+0300
2025-05-18T18:34+0300
экономика
евросоюз
газ
россия
экспертное мнение
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Европейские государства не примут план ЕК по полному отказу от российских энергоносителей к концу 2027 года. Такое мнение высказал глава отдела энергополитики исследовательского центра Szazadveg (Будапешт) Оливер Хортай. Его цитирует радиостанция Kossuth.По словам Хортая, полный запрет на поставки российских нефти, газа и ядерного топлива, за который ратует Брюссель, может привести "к таким серьезным экономическим и социальным последствиям, с которыми ЕС согласиться не сможет". Апеллируя к оценкам Szazadveg, эксперт сообщил, что запрет на поставку российских энергоносителей вызовет в Венгрии подорожание жилищно-коммунальных услуг на €1,65 млрд в год, то есть каждой семье в стране придется ежегодно платить за ЖКУ на €1250 больше прежнего.При этом Хортай напомнил, что промпроизводство в странах ЕС просело по той причине, что европейским компаниям приходится платить за газ в четыре-пять раз больше, чем за него платят их американские конкуренты, а инициатива Еврокомиссии сделает "голубое топливо" для европейцев еще дороже.При этом Хортай отметил, что уже на сегодняшний день от нехватки источников энергии страдает каждый четвертый европеец.
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евросоюз, газ, россия, экспертное мнение
Экономика, Евросоюз, Газ, РОССИЯ, экспертное мнение
18:30 18.05.2025 (обновлено: 18:34 18.05.2025)
 
"Страдает каждый четвертый". В ЕС снова бьют тревогу из-за российского газа

Эксперт Хортай: Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей

© fotolia.com / MopicЕвросоюз
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© fotolia.com / Mopic
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Европейские государства не примут план ЕК по полному отказу от российских энергоносителей к концу 2027 года. Такое мнение высказал глава отдела энергополитики исследовательского центра Szazadveg (Будапешт) Оливер Хортай. Его цитирует радиостанция Kossuth.
По словам Хортая, полный запрет на поставки российских нефти, газа и ядерного топлива, за который ратует Брюссель, может привести "к таким серьезным экономическим и социальным последствиям, с которыми ЕС согласиться не сможет".
Апеллируя к оценкам Szazadveg, эксперт сообщил, что запрет на поставку российских энергоносителей вызовет в Венгрии подорожание жилищно-коммунальных услуг на €1,65 млрд в год, то есть каждой семье в стране придется ежегодно платить за ЖКУ на €1250 больше прежнего.
При этом Хортай напомнил, что промпроизводство в странах ЕС просело по той причине, что европейским компаниям приходится платить за газ в четыре-пять раз больше, чем за него платят их американские конкуренты, а инициатива Еврокомиссии сделает "голубое топливо" для европейцев еще дороже.
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
ЕК опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей
6 мая, 16:59
При этом Хортай отметил, что уже на сегодняшний день от нехватки источников энергии страдает каждый четвертый европеец.
 
ЭкономикаЕвросоюзГазРОССИЯэкспертное мнение
 
 
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