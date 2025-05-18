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"Страдает каждый четвертый". В ЕС снова бьют тревогу из-за российского газа
"Страдает каждый четвертый". В ЕС снова бьют тревогу из-за российского газа - 18.05.2025, ПРАЙМ
"Страдает каждый четвертый". В ЕС снова бьют тревогу из-за российского газа
Европейские государства не примут план ЕК по полному отказу от российских энергоносителей к концу 2027 года. Такое мнение высказал глава отдела энергополитики... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T18:30+0300
2025-05-18T18:30+0300
2025-05-18T18:34+0300
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Европейские государства не примут план ЕК по полному отказу от российских энергоносителей к концу 2027 года. Такое мнение высказал глава отдела энергополитики исследовательского центра Szazadveg (Будапешт) Оливер Хортай. Его цитирует радиостанция Kossuth.По словам Хортая, полный запрет на поставки российских нефти, газа и ядерного топлива, за который ратует Брюссель, может привести "к таким серьезным экономическим и социальным последствиям, с которыми ЕС согласиться не сможет". Апеллируя к оценкам Szazadveg, эксперт сообщил, что запрет на поставку российских энергоносителей вызовет в Венгрии подорожание жилищно-коммунальных услуг на €1,65 млрд в год, то есть каждой семье в стране придется ежегодно платить за ЖКУ на €1250 больше прежнего.При этом Хортай напомнил, что промпроизводство в странах ЕС просело по той причине, что европейским компаниям приходится платить за газ в четыре-пять раз больше, чем за него платят их американские конкуренты, а инициатива Еврокомиссии сделает "голубое топливо" для европейцев еще дороже.При этом Хортай отметил, что уже на сегодняшний день от нехватки источников энергии страдает каждый четвертый европеец.
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евросоюз, газ, россия, экспертное мнение
Экономика, Евросоюз, Газ, РОССИЯ, экспертное мнение
"Страдает каждый четвертый". В ЕС снова бьют тревогу из-за российского газа
Эксперт Хортай: Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ.
Европейские государства не примут план ЕК по полному отказу от российских энергоносителей к концу 2027 года. Такое мнение высказал глава отдела энергополитики исследовательского центра Szazadveg (Будапешт) Оливер Хортай. Его цитирует радиостанция Kossuth
.
По словам Хортая, полный запрет на поставки российских нефти, газа и ядерного топлива, за который ратует Брюссель, может привести "к таким серьезным экономическим и социальным последствиям, с которыми ЕС согласиться не сможет".
Апеллируя к оценкам Szazadveg, эксперт сообщил, что запрет на поставку российских энергоносителей вызовет в Венгрии подорожание жилищно-коммунальных услуг на €1,65 млрд в год, то есть каждой семье в стране придется ежегодно платить за ЖКУ на €1250 больше прежнего.
При этом Хортай напомнил, что промпроизводство в странах ЕС просело по той причине, что европейским компаниям приходится платить за газ в четыре-пять раз больше, чем за него платят их американские конкуренты, а инициатива Еврокомиссии сделает "голубое топливо" для европейцев еще дороже.
ЕК опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей
При этом Хортай отметил, что уже на сегодняшний день от нехватки источников энергии страдает каждый четвертый европеец.